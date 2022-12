‘Gerucht: dit zijn alle Google-smartphones tot en met 2025’

De vermoedelijke roadmap van Google met alle smartphoneplannen tot en met 2025 ligt op straat. Daardoor weten we wat de zoekgigant de aankomende jaren van plan is.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Google: roadmap smartphones tot 2025 op straat

Android Authority heeft via een betrouwbare bron alle smartphoneplannen van Google van de aankomende drie jaar gekregen. Daardoor weten we precies wat het bedrijf voor plannen heeft qua toestellen, aantallen en hoe ze de foldable-markt willen aanvliegen. Daarbij meldt de website wel dat de plannen in de praktijk kunnen afwijken, als telefoons bijvoorbeeld niet zo goed blijken te verkopen.

Google in 2023: tijd voor eerste foldable

Dit jaar zijn de Google Pixel 7 en Pixel 7 Pro gelanceerd en zelfs officieel in Nederland te koop. Volgend jaar gaan we echter ook allerlei nieuws zien, waaronder de Pixel Fold:

Google Pixel 7a: We krijgen een opvolger voor de Google Pixel 6a. Het gaat om een betaalbaar toestel met mindere specificaties dan de Pixel 7-telefoons. Natuurlijk is daar ook een lagere prijs mee gemoeid. Meer over deze ‘Lynx’ krijgen we te horen rond de Google I/O-ontwikkelaarsconferentie, die in april of mei plaatsvindt.



Google zou dezelfde adviesprijs willen aanhouden als bij de Pixel 6a, alhoewel dat altijd afwachten blijft. Het toestel krijgt enkele fijne upgrades waaronder ondersteuning voor draadloos laden en een scherm met een 90Hz-ververssnelheid.

Google Pixel Fold: Op datzelfde evenement zou Google ook eindelijk zijn eerste smartphone met een opvouwbaar scherm willen onthullen: de Pixel Fold. Over dit apparaat met de interne naam ‘Felix’ is al allerlei informatie verschenen. Het gaat om een apparaat wat veel gelijkenissen heeft met de huidige Samsung Galaxy Z Fold 4. De instapprijs weten we stiekem ook: 1799 dollar.

Google Pixel 8 (Pro): Later in 2023 verschijnen ook de Google Pixel 8 en Pixel 8 Pro. Er wordt gekozen voor de vernieuwde Tensor G3-chip en een flink verbeterde camerasysteem. Tot slot zou de Pixel 8 een flinke slag kleiner zijn dan de huidige Pixel 7, terwijl de Pro, interne naam ‘Husky’, een even groot scherm krijgt.

Google Pixel Fold

Pixel-smartphones over twee jaar: 2024

Google Pixel 8a: Een betaalbaardere versie van de Pixel 8 (Pro) ligt in de lijn der verwachting. Het toestel (met codenaam ‘Akita’) kan wel geschrapt worden, noemt de bron. Dat heeft weer te maken met de verkoopaantallen en het eventuele succes van de Pixel 7a het jaar ervoor. Het kan ook zijn dat Google kiest voor een tweejaarlijkse lancering van een toestel in de betaalbaardere A-serie. Wel is het al duidelijk dat het toestel enkele tientjes meer zal kosten als ‘ie op de markt komt.

Google Pixel 9-serie: Natuurlijk verschijnen er weer een Google Pixel 9 en Pixel 9 Pro, maar dat is niet alles. Er zijn namelijk plannen om nog een toestel uit te brengen. Het zou gaan om een tussenvariant met de specificaties van de Pro, maar wel in een kleiner format.



De bron noemt dat de ‘Caiman’ een schermgrootte krijgt van 6,3 inch, net als de normale Pixel 9. Het grotere Pro-model wordt weer uitgerust met een scherm van 6,7 inch zoals de jaren ervoor. Veel verdere details zijn nog niet bekend, maar wel dat de zelfontwikkelde Google Tensor 4-chip aanwezig is.

Google Pixel Fold 2: Hoe dit toestel precies gaat heten is nog de vraag, maar een tweede smartphone met vouwbaar scherm komt misschien nog in 2024 op de markt. Dat heeft dus te maken met het succes van de eerste Fold die een jaar eerder verschijnt. Het kan dus maar zo zijn dat Google toch besluit om dit plan niet door te zetten.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Plannen Google 2025: verschillende mogelijkheden

Over de precieze plannen voor 2025 wordt nog flink overlegd, want er zijn meerdere strategieën die Google kan aanhouden. Dat alles heeft te maken met de eventuele verkoopsuccessen van de apparaten in 2023 en 2024.

Google Pixel Fold Flip: Er wordt onder andere gedacht om te komen met een nieuwe fliphone. Inderdaad weer een toestel met een vouwbaar scherm, maar dan zoals we kennen van de huidige Samsung Galaxy Z Flip 4 of Motorola Razr 2022. Als Google kiest voor deze route gaan we dit toestel zien op hetzelfde evenement als waar de Pixel 10-serie wordt gepresenteerd.

Google Pixel 10-serie: Ook voor dit jaar zijn er plannen om te komen met drie toestellen in de Pixel 10-lijn. Het gaat weer om de reguliere Pixel 10 en een Pro-model, maar ook een kleiner toestel met alle functies van de Pro.



De bron zegt zelfs dat Google overweegt om te kiezen voor een strategie waarin ze komen met vier toestellen. Als genoemde smartphone met vouwbaar scherm niet komt in 2025 zou de zoekgigant namelijk kiezen voor twee normale Pixel 10’s in twee formaten én twee Pro-modellen.

Google Pixel 7a

Android Planet houdt alles in de gaten

Al met al heeft Google blijkbaar heel wat plannen. Of we alle genoemde toestellen gaan zien is vooralsnog niet te zeggen, maar we houden uiteraard al het Google-nieuws in de gaten.

Tevens gaan er nog verschillende geruchten de ronde over toestellen die door deze bron niet genoemd zijn. Zo werd er eerder genoemd dat Google werkte aan een kleinere en krachtige versie van de Pixel 7 Pro en ook de Pixel 7 Ultra is in de wandelgangen genoemd.

Naar welke smartphone kijk jij het meeste uit en ben jij van plan om in de toekomst misschien ook zo’n Google Pixel aan te schaffen? Laat het even weten in onderstaande reacties!

Op de hoogte blijven van alle Google-ontwikkelingen en deze plannen? Houd dan de website in de gaten, download de gratis Android Planet-app en schrijf je natuurlijk even in voor onze dagelijkse en / of wekelijkse nieuwsbrief!