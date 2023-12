Check: klopte de uitgelekte Google-roadmap van 2023?

Eind 2022 lekte de volledige plannen uit van Google en haar smartphones voor de aankomende jaren. Nu, eind 2023, is het tijd om eens te kijken of die uitgelekte roadmap voor 2023 wel of niet klopte.

Google roadmap smartphones: alweer een jaar later

Het was vorig jaar best groot nieuws: de volledige roadmap van Google tot en met 2025 lekte uit met daarin alle plannen van de aankomende Google-smartphones. Daarin werden voor 2023, 2024 en zelfs 2025 alle plannen onthuld en inmiddels zijn we bijna een jaar verder. Afgelopen jaar zijn er heel wat toestellen uitgebracht van de zoekgigant, maar klopten de voorspellingen? In dit artikel bekijken we dat uitvoerig.

Google Pixel 7a

De opvolger van de Pixel 6a in de vorm van de Google Pixel 7a werd verwacht op de Google I/O. Het toestel zou dezelfde adviesprijs krijgen als zijn voorganger, maar wel voorzien zijn van draadloos laden en een soepeler scherm met een 90Hz-verversfrequentie.

De Pixel-smartphone werd inderdaad gepresenteerd, maar was wel vijf tientjes duurder dan zijn voorganger. De voorspellingen qua verbeterde scherm en draadloos opladen klopten echter wel. Inmiddels is de smartphone ook alweer wat in prijs gedaald en haal je ‘m in huis voor: € 439,-.

Google Pixel Fold

Net als de Pixel 7a werd op de Google-ontwikkelaarsconferentie ook de eerste foldable van het bedrijf gepresenteerd, dus ook die voorspelling klopte. Het gaat om de Google Pixel Fold, maar dat toestel ligt hier niet in de winkels. Te koop in Europa is ‘ie echter wel, onder andere in Duitsland. Het 256GB-model had daar een instapprijs van 1899 euro.

De Amerikaanse producent gaat met dit toestel de strijd aan met al wat beter gevestigde merken met vouwbare smartphones zoals Samsung, Motorola en Huawei.

Google Pixel 8-serie

In de gelekte roadmap werd ook gesproken over de Pixel 8 en de Pixel 8 Pro die in 2023 gepresenteerd zouden worden en ook die voorspelling klopte volledig. Er werd genoemd dat beide toestellen zouden beschikken over een snellere Tensor G3-chip van eigen makelij en betere camera’s.

De Pixel 8 zou een stuk kleiner zijn dan de Pixel 7 van toen, terwijl de 8 Pro dezelfde grootte zou behouden qua scherm. Ook die technische specificaties klopten dus volledig. We hebben beide toestellen afzonderlijk uitgebreid getest en je vindt de links naar reviews hieronder.

Voorspellingen voor 2024 en 2025?

De voorspellingen van afgelopen jaar klopten dus precies, maar of dat betekent dat ze voor aankomend jaar ook helemaal juist zijn, is natuurlijk de vraag. In 2024 verwachten we weer een betaalbaarder toestel in de vorm van de Pixel 8a en ook de Pixel Fold 2 staat op de planning aldus de bron. De release van die smartphone heeft wel te maken met het succes van de Fold. Die was vrij succesvol te noemen, dus we hebben goede hoop.

Natuurlijk verwachten we ook nieuwe smartphones in de Google Pixel 9-serie, maar dat zouden geen twee toestellen zijn, maar drie! Naast de normale Pixel 9 en de 9 Pro-variant zou er namelijk gewerkt worden aan een toestel dat even krachtig is al de 9 Pro, maar dan wel in een compacter jasje van 6,3 inch.

Dat zou dus weleens de ultieme Google Pixel-smartphone kunnen zijn. Al met al hopen we dus van harte dat vooral dat gerucht klopt, maar dat zullen we volgend jaar pas weten. In december vorig jaar blikken we uiteraard weer terug naar de gelekte roadmap, wij zijn benieuwd.

Naar welk toestel van 2024 kijk jij het meest uit? Laat dat even weten in de reacties onder dit artikel! Natuurlijk houden we je bij Android Planet op de hoogte van al het nieuws omtrent Google. Geen nieuwtje missen? Schrijf je dan in voor de gratis nieuwsbrief, download de Android Planet-app of volg ons via Google Nieuws.

