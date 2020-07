Samsung en Google zijn in gesprek. Eerstgenoemde wil zijn eigen diensten, zoals de Google-diensten, beter zichtbaar maken op Samsung-telefoons. Dat zou wel ten koste gaan van Samsung’s eigen apps, zoals spraakassistent Bixby.

‘Google en Samsung in gesprek om apps en diensten’

Volgens Bloomberg, een betrouwbare bron, zijn er gesprekken gaande tussen Google en Samsung. Eerstgenoemde zou meer controle willen over Samsung-smartphones als het gaat om diensten van de zoekgigant.

Dat zou betekenen dat Bixby, de digitale assistent van Samsung, minder geïntegreerd wordt. Samsung is al jaren bezig met de ontwikkeling van die assistent. Deze concurreert rechtstreeks met de Google Assistent.

Datzelfde geldt volgens het nieuwe gerucht voor de Google Play Store. Dit is de meest populaire downloadwinkel voor apps, games en andere content voor Android. Ook daar heeft Samsung een alternatief voor in de vorm van de Galaxy Store.

Grote som geld mee gemoeid

Samsung is volgens Bloomberg op zoek naar een deal waar een grote som geld mee gemoeid is. Door het coronavirus komt er minder geld in het laatje, omdat de vraag naar apparatuur minder is. Verdere details over deze vermeende deal ontbreken vooralsnog.

Als zo’n afspraak gemaakt wordt, betekent dat waarschijnlijk dat Google Assistent en de Play Store prominenter aanwezig zullen zijn op Samsung-toestellen. Op huidige apparaten kunnen de genoemde diensten van Google uiteraard ook al worden gebruikt en ook instellen als standaard-app is mogelijk.

Google heeft ook een korte reactie gegeven aan Bloomberg. Daarin zegt het bedrijf dat Samsung uiteraard vrij is om een eigen appwinkel en digitale assistent te ontwikkelen. Samsung laat weten nauw samen te werken met Google en andere partners om zo de beste mobiele ervaring te bieden aan hun gebruikers.

Galaxy Unpacked

Of en wanneer deze deal wordt aangekondigd is nog de vraag. Aanstaande woensdag 5 augustus vindt wel Samsung Galaxy Unpacked plaats. Op dit grote online-event verwachten we verschillende nieuwe apparaten te gaan zien.

De Samsung Galaxy Note 20 en Note 20 Ultra worden daar officieel aan de wereld getoond en ook de Galaxy Z Fold 2 gaan we daar zien. Daarnaast verwachten we nog een nieuwe generatie smartwatch en ook de Tab S7-tabletlijn.

