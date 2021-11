‘Google stopt met ontwikkeling van vouwbare Pixel-smartphone’

Er wordt al maanden gesproken over een vouwbare Pixel-telefoon. Als de laatste geruchten kloppen, heeft Google de zogenoemde ‘Pixel Fold’ echter geschrapt.

Helaas, toch (nog) geen vouwbare Google Pixel

Google heeft haar huidige plannen voor een vouwbare Pixel-smartphone geschrapt. Dat zegt Ross Young, een (meestal) betrouwbare lekker. Volgens Young heeft Google allerlei bestellingen van een aantal essentiële onderdelen om vouwtelefoons te maken geannuleerd. De lekker geeft aan dat er twee belangrijke redenen zijn voor het schrappen van de ‘Pixel Fold’.

Google zou bang zijn dat de concurrentie te sterk is. Samsung domineert op dit moment de vouwtelefoon-markt, met de Galaxy Z Fold 3 en de Galaxy Z Flip 3. Om onderscheidend te blijven moet Google met een kwalitatief betere smartphone op de proppen komen, óf een lagere prijs hanteren. De kans is groot dat Google beide niet kan realiseren.

Daarnaast worden de aanhoudende chiptekorten zo langzamerhand écht een groot probleem. Fabrikanten hebben zelfs moeite met het produceren van de meest standaard toestellen. De vraag groeit iedere dag, maar het aanbod blijft schaars. Er is in het huidige landschap simpelweg geen ruimte om te experimenteren.

Gaat Google dan nooit een vouwtelefoon maken?

We hoeven in 2022 dus nog geen vouwbare Pixel te verwachten – als de laatste geruchten kloppen, tenminste. Dat betekent natuurlijk niet dat Google nooit meer aan een vouwtelefoon gaat werken. Wellicht heeft de zoekgigant het Pixel Fold-project gewoon even gepauzeerd.

Tot die tijd zijn er genoeg andere fabrikanten die de komende tijd vouwbare smartphones op de markt gaan brengen. Heb je hier geen geduld meer voor? Dan kun je dus terecht bij Samsung. Merken als Xiaomi en Oppo werken daarbij ook nog aan opvouw- en oprolbare smartphones, dus het is niet alleen Samsung dat de klok slaat.

