Google test een slimme muziekkabel die geen knoppen heeft, maar werkt door in de kabel te knijpen. Zo’n kabel moet gebruiksvriendelijker en slimmer zijn, en kan mogelijk ook als stroomkabel functioneren. In onderstaande video’s zie je hoe het werkt.

Slimme muziekkabel heeft geen knoppen

Hoewel we steeds vaker draadloze oordopjes en koptelefoons gebruiken, schrijft Google de bedrade audio-apparatuur nog niet af. Integendeel: het bedrijf experimenteert met features die de draad slimmer en gebruiksvriendelijker kunnen maken. In een blogpost vertelt Google meer over zo’n experiment.

Het bedrijf heeft een setje prototype usb-c-oordopjes met een speciale kabel ontwikkeld, en test die met een willekeurige Android-smartphone. De geweven kabel bevat aanraakgevoelige draden en draden die in een kleur kunnen oplichten. Het resultaat is een compleet aanraakgevoelige kabel die oplicht bij een aanraking, om duidelijk te maken dat je actie is geregistreerd.

Door kort in de kabel te knijpen, pauzeer en hervat je de muziek. Twee keer drukken en YouTube Music start het volgende nummer. Draai de kabel wat rond om het geluid harder of zachter te zetten. Google claimt dat de kabel 94 procent van de acties (goed) registreert.

Stroomkabel biedt ook mogelijkheden

De aanraakgevoelige kabel is niet alleen geschikt voor bedrade oordopjes. Google test de functionaliteit ook in de stroomkabel van de Nest Mini, de populaire slimme speaker. De modellen die in de winkel liggen, hebben een reguliere stroomkabel. Het testmodel van Google gebruikt een slimmere kabel met diverse mogelijkheden. Door de kabel te draaien, in te drukken of strak te trekken kan je de muziek doorspoelen, van genre wisselen en het volume bedienen.

Daarnaast test Google een slimme hoodie (trui) met soortgelijke slimme bediening. Details hierover zijn schaars. Het bedrijf is overigens niet onbekend met slimme kleding. In 2017 brachten Google en Levi een spijkerjas met aanraakgevoelige mouwen uit, en vorig jaar verschenen er Levi-spijkerbroeken met vergelijkbare features.

De slimme audio- en stroomkabels zijn vooralsnog prototypes. Google zegt niet of het de innovaties later in consumentenelektronica gaat verwerken.

