Gerucht: aankomende Google Nest-speaker heet Nest Audio

Op 30 september gaan we de nieuwe slimme speaker van Google zien. Volgens nieuwe informatie komt de slimme Google-speaker op de markt als ‘Nest Audio’.

‘Nieuwe Google-speaker heet Nest Audio’

De aankomende Google Nest-speaker heet de ‘Nest Audio’, aldus website 9to5Google. Die verwijzing is gespot bij het bekijken van de inhoud van een Google Home apk-bestand. Met zo’n bestand installeer je een app op je smartphone zonder tussenkomst van de Play Store. Tijdens deze zogenaamde teardown heeft 9to5Google de naam ontdekt. Eerder werd de naam ‘Nest Speaker’ nog gebruikt.

Meer over de Nest Audio

Afgelopen tijd is al veel meer verschenen over deze aankomende Nest Audio-speaker. Zo toonde Google zelf al een teaser van de slimme speaker. Uiteraard is er ook Google Assistent-ondersteuning aanwezig. Dat slimme hulpje kun je voor van alles gebruiken. Zo speel je muziek af, zet je een wekker of laat je voorlezen welke afspraken je die dag hebt.

Ook bedien je daar andere slimme apparatuur mee. Zo schakel je de televisie, slimme lampen of de thermostaat aan of uit met een simpel stemcommando. Met behulp van Google Assistent-routines kun je met een commando ook meerdere handelingen achter elkaar laten uitvoeren.

Onthulling Nest Audio op 30 september

De vermeende prijs werd ook al genoemd: 100 euro. Diezelfde bron noemde dat de speaker eind augustus te koop zou zijn, maar dat klopte niet. Google heeft inmiddels bekendgemaakt dat de presentatie op 30 september zal plaatsvinden.

Naast de slimme speaker gaan we op datzelfde evenement nog meer nieuwe hardware zien. Zo onthult de zoekgigant ook alle details en prijzen van de Google Pixel 5. Eerder dit jaar werd al wel de Pixel 4a gepresenteerd en ook een Pixel 4a 5G-model wordt op 30 september verwacht.

Tot slot wordt de nieuwe Google Chromecast met Google TV verwacht. Dat wordt de opvolger van de huidige Chromecast Ultra. De nieuwe slimme hdmi-stick wordt geleverd met een kleine afstandsbediening. De vermeende Amerikaanse prijs is 60 dollar, terwijl de Chromecast Ultra 69 dollar op moest brengen. In Nederland had de Ultra een adviesprijs van 79 euro.

