Google voegt in 2021 meer dan honderd games toe aan streamingdienst Stadia. Dat belooft het bedrijf na verontrustend nieuws over de sluiting van zijn eigen gamestudio. De eerste negen titels zijn al bekend.

Meer dan 100 nieuwe games op Google Stadia in 2021

Goed nieuws voor liefhebbers van online gamen. Er verschijnen in 2021 meer dan honderd nieuwe games voor Google Stadia. De toekomst van de streamingdienst leek onzeker toen begin februari bekend werd dat Google Stadia Games and Entertainment ophoudt te bestaan. Google maakt dus geen eigen games meer, maar blijft wél titels van andere ontwikkelaars toevoegen.

Op 23 februari is het de beurt aan Shantae: Risky’s Revenge – Director’s Cut. Dat is een geremasterde versie van de game die ruim tien jaar geleden verscheen voor de Nintendo DSi. Ook het vervolg Shantae: Half-Genie Hero is vanaf die datum te spelen.

Vanaf 2 maart kunnen gamers zich storten op It Came from Space and Ate Our Brains. In deze shooter vecht je met maximaal vier vrienden tegen gespuis uit de ruimte dat, inderdaad, menselijke hersenen op het menu heeft staan. Het spel is een knipoog naar klassieke horrorfilms waarin aliens de aarde aanvallen.

Een volledig overzicht van de nieuwe games vind je op de website van Stadia.

Dit zijn de voordelen van Google Stadia

Google Stadia is een alternatief voor het aanschaffen van een PlayStation of Xbox. Met deze cloudgamingdienst stream je games vanaf de servers van Google naar je eigen computer of televisie. Je hebt dus geen eigen console of pc met een dure videokaart nodig. Wel moet je de games gewoon kopen.

Er zijn twee versies van Stadia: met een Pro-account (9,99 euro per maand) krijg je korting op de aanschaf van games en speel je in 4K-resolutie. Als je kiest voor een gratis account is de beeldkwaliteit lager en betaal je het volle pond voor ieder spel. Wil je weten wat wij van de dienst vinden? Lees dan onze review van Google Stadia.

