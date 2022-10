Google Stadia is voorbij: hier kun je nu terecht voor het streamen van games

Google heeft toch de stekker uit Google Stadia getrokken. Jammer, maar gelukkig zijn er genoeg Stadia-alternatieven om games mee te streamen.

Stadia alternatieven: hier stream je ook games

Google Stadia werd op de markt gezet als de toekomst van gaming. Niet langer heb je een dure spelcomputer of pc nodig om de mooiste, nieuwste games te spelen, maar je streamt ze gewoon. Google draait het spel dan op zijn eigen servers en stuurt het beeld naar jouw televisie. Bijvoorbeeld via een Chromecast.

Deze technologie werkt zo goed, dat er nauwelijks vertraging merkbaar is tussen het moment dat jij op een knop drukt en de reactie op het scherm ziet. Toch wist Stadia niet genoeg spelers aan te trekken. Dat komt onder andere omdat je games nog wel voor de volledige prijs moet aanschaffen voordat je ze kunt spelen.

Nu wordt de stekker uit de dienst getrokken. Het is game over voor Stadia en iedereen krijgt hun geld terug. Maar nu zit je mogelijk wel met de vraag: waar stream ik mijn games dan? Wij zetten de alternatieven voor Stadia op een rijtje.

Nvidia GeForce Now

Nvidia GeForce Now is de meest complete optie als het gaat om het streamen van games. Het platform heeft een groot aanbod en het streamen werkt onder andere via Chrome OS, Shield TV en Android.

Fijn is dat je jouw accounts van onder andere Steam en de Epic Games Store kan koppelen. De games die je daar bezit, kun je streamen via Nvidia GeForce Now. Mits ze via de dienst beschikbaar zijn. Je moet wel betalen om te kunnen streamen.

Je kunt gratis een uur per keer spelen, waarbij je soms moet wachten totdat er plek vrijkomt. Betaal je 9,99 euro per maand, dan kun je gamesessies tot zes uur houden en krijg je vlot toegang. Betaal je 19,99 euro per maand, dan speel je 8 uur per keer en krijg je de allerbeste graphics met onder andere ray-tracing. Dat is de nieuwste technologie op het gebied van videokaarten. Zelfs Stadia bood die optie niet.

Xbox Cloud Gaming

Een andere interessante optie is Xbox Cloud Gaming van Microsoft. Deze dienst is gekoppeld aan Xbox Game Pass Ultimate, een abonnement waarbij je zonder extra kosten een flinke selectie games kunt spelen. Waaronder de games van Microsoft zelf, zoals Halo: Infinite.

Je hebt geen Xbox nodig om via Xbox Cloud Gaming te spelen. Dat kan namelijk ook gewoon op je Android-toestel. De meeste games speel je met een controller, maar er is ook een groeiende categorie games die met een touchscreen te besturen zijn. Daar heb je dus alleen je smartphone voor nodig.

Een abonnement op Xbox Game Pass Ultimate inclusief Xbox Cloud Gaming kost 12,99 euro per maand.

Shadow

Shadow is een bijzondere manier om games te streamen. Je streamt namelijk niet het beeld van een losse game naar je Android-smartphone, maar van een hele pc. Je hebt dus overal toegang tot je eigen game-pc, zonder dat je hoeft te investeren in hardware.



Het nadeel is dat Shadow wat meer werk is dan snel een game opstarten en gamen. Het voordeel is dat je letterlijk elke pc-game die bestaat op deze manier kunt streamen. Helaas is Shadow wel de duurste optie in deze lijst. Een abonnement kost 29,99 euro per maand.

Lees meer over onze ervaringen met een iets vroegere versie van deze technologie in onze Shadow review.

Later: Amazon Luna

De nieuwe streamingdienst van Amazon lijkt het meeste op Google Stadia. Amazon Luna heeft bijvoorbeeld ook een eigen controller. Deze dienst werkt met abonnementen op kanalen, bijvoorbeeld een Ubisoft-kanaal voor tientallen games van Ubisoft. Amazon Luna werkt onder andere op de Fire TV, maar ook enkele Android-toestellen zoals de Pixel-reeks en smartphones van Samsung en OnePlus.

Amazon Luna is sinds eerder dit jaar beschikbaar in de Verenigde Staten. Het is nog niet duidelijk wanneer de dienst naar Europa komt.

Android-games

Natuurlijk kun je er ook voor kiezen om gewoon Android-games uit de Play Store te spelen.