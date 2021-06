Google Stadia nu beschikbaar voor Chromecast met Google TV en Android TV

Vanaf nu is het mogelijk om gamestreamingdienst Google Stadia te gebruiken op de Chromecast met Google TV. Ook met apparaten die draaien op Android TV kun je nu aan de slag met allerlei games.

Google Stadia: Chromecast met Google TV

Weleens ontdekken wat Google Stadia allemaal te bieden heeft en heb je een Chromecast met Google TV in huis? Vanaf nu kun je games spelen met de dienst via die nieuwe hdmi-dongle die eind vorig jaar werd aangekondigd. Verschillende mediaspelers die zijn voorzien van Android TV kunnen ook overweg met de gamestreamingdienst. Zo bieden verschillende televisies van Philips, Nvidia Shield TV (Pro) en Xiaomi MiBox 3 en 4 ondersteuning.

Dat de functionaliteit naar die twee apparaten kwam was al bekend, maar liet alsnog relatief lang op zich wachten. Stadia was al wel te gebruiken via een experimentele versie van de dienst. Je toestel met Android TV moet dan wel ondersteuning hebben voor bluetoothcontrollers. Natuurlijk kun je ook aan de slag met de officiële Google Stadia-controller.

Google Stadia, wat is dat ook alweer?

Dankzij Stadia kun je tientallen games streamen naar je televisie, smartphone, tablet of bijvoorbeeld laptop. Het enige wat je daarvoor nodig hebt is een goede internetverbinding, de juiste hardware en een Google Stadia-account. Zo hoef je geen dure console aan te schaffen, maar kun je wel altijd en overal gamen.

Je kunt gratis aan de slag, maar ook een abonnement afsluiten voor 9,99 euro per maand. Daarmee kun je allerlei games spelen uit de Stadia Store of met flinke korting aanschaffen. Geen zin in een abonnement, dan kun je spellen los aanschaffen, waarna je ze voor altijd kunt spelen.

Stadia is hier gewoon te gebruiken is in Nederland, maar de Chromecast met Google TV is hier niet officieel te koop. Die slimme dongle draait op Google TV en daardoor zijn de mogelijkheden nagenoeg eindeloos. Je kunt allerlei muziek- of videostreamingdiensten gebruiken, apps installeren en nog veel meer. Importeren uit bijvoorbeeld Duitsland zorgt ervoor dat je de stick relatief makkelijk naar Nederland haalt. Bekijk gelijk even onderstaande videoreview, waarin we uitleggen wat je er allemaal mee kunt. Lees je liever? Check dan onze geschreven Chromecast met Google TV review.

