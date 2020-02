Google Stadia wordt beschikbaar voor Samsung Galaxy telefoons

Stadia breidt zijn mogelijkheden uit: vanaf donderdag is de gamingdienst te gebruiken met verschillende Samsung Galaxy smartphones.



Stadia wordt beschikbaar voor Galaxy smartphones

Binnenkort ondersteunen niet meer alleen Google Pixel-apparaten Google Stadia. De gamingdienst van Google wordt vanaf donderdag 20 februari namelijk ook ondersteund door verschillende Samsung Galaxy smartphones, vanaf Galaxy S8 en nieuwer. Ook het nieuwste Samsung-toestel, de Galaxy S20, wordt beschikbaar voor Google Stadia. Daarnaast doen ook de Razer en Asus smartphones mee. Het complete lijstje is als volgt:

Samsung Galaxy S8

Samsung Galaxy S8+

Samsung Galaxy S8 Active

Samsung Galaxy Note 8

Samsung Galaxy S9

Samsung Galaxy S9+

Samsung Galaxy Note 9

Samsung Galaxy S10

Samsung Galaxy S10E

Samsung Galaxy S10+

Samsung Galaxy Note 10

Samsung Galaxy Note 10+

Samsung Galaxy S20

Samsung Galaxy S20+

Samsung Galaxy S20 Ultra

Razer

Razer 2

ASUS ROG Phone

ASUS ROG Phone II

Google Stadia zet een grote stap vooruit

De streamingdienst was eerder nog in de testfase met zijn eigen Pixel 2, 3 en 4 telefoons, de Chromecast en webversie. Het lijkt erop dat het nu langzaamaan wordt uitgerold voor andere smartphones. Met de enorme groep Samsung-gebruikers is dit al een grote verbetering.

Volgens een recent gerucht breidt de streamingdienst niet alleen zijn ondersteuning uit, maar wordt ook het aanbod flink aangevuld met 120 nieuwe Stadia-games. Google Stadia is naast smartphones ook beschikbaar voor tablets, laptops en desktop-computers.

De streamingdienst van Google is sinds 19 november 2019 beschikbaar. Hiermee speel je de beste games op je tv of smartphone, zonder dat je een gameconsole zoals een PlayStation of Xbox nodig hebt. Je speelt je games namelijk via de servers van Google.

Verspreid over de hele wereld heeft het bedrijf datacentra staan, gevuld met de allerbeste hardware. Benieuwd hoe dat werkt? Op AndroidPlanet leggen we alle Stadia functies voor je uit. Twijfel je nog of het iets voor je is? Lees dan onze Google Stadia review.

