Wekelijks voegt Google nieuwe functies aan Stadia toe. Ook dit keer is de gamestreamingdienst weer een stukje completer geworden. Je kunt Stadia vanaf nu bijvoorbeeld op iedere Chromecast Ultra gebruiken.



Google Stadia op iedere Chromecast Ultra

Google wil het niet zeggen, maar eigenlijk is Stadia nog in ontwikkeling. Een hoop beloofde functies zijn namelijk nog niet beschikbaar. Aan de positieve kant heeft Google het tempo er wel inzitten, want vrijwel wekelijks voegt men verbeteringen door.

1. Stadia werkt op iedere Chromecast Ultra

Heb je momenteel een Chromecast Ultra thuis? Dan kun je vanaf nu aan de slag met Stadia Pro. Google rolt de update die hiervoor nodig is geleidelijk uit. Het kan dus een paar dagen duren voordat je ‘m binnen hebt.

Tot nog toe kon je alleen spelen via Stadia indien je een instappakket had aangeschaft, inclusief Chromecast Ultra. Het is nog niet bekend vanaf wanneer de gamestreamingdienst ook op je Android-smartphone werkt.

2. Split-screen gamen met Stream Connect

Een andere toffe toevoeging is Stream Connect. Hierbij zie je tijdens het spelen ook wat er op het scherm van teamgenoten gebeurt. Stream Connect is dus eigenlijk een ouderwetse split-screenmodus, maar dan via de cloud. In Ghost Recon Breakpoint kun je met maximaal drie anderen meekijken.

3. Samen gamen tijdens kerst

Tot slot heeft Google ook enkele kleine verbeteringen doorgevoerd. Het is vanaf nu bijvoorbeeld mogelijk om games op te starten via de Google Assistent. Ook is het nu mogelijk om games via je laptop of Chromebook aan te schaffen. En heb je een Founder’s Edition gekocht? Dan krijg je er een extra Buddy Pass bij, zodat je deze kerst samen met een vriend(in) kunt gamen.

Meer over Google Stadia

Met Google Stadia kun je consolewaardige games spelen, zonder dat je een dure spelcomputer in huis hoeft te halen. Check onze Google Stadia-startersgids om een goede start te maken. Games schaf je los aan, waarna je ze direct via de cloud kunt spelen. In de loop van 2020 verschijnt de versie van Stadia waarvoor je geen abonnement hoeft af te sluiten.