Google Stadia krijgt er dit jaar 120 games bij (en nog 4 beloftes voor 2020)

Google Stadia krijgt er dit jaar 120 games bij, waaronder minstens 10 exclusieve titels. Ook belooft het bedrijf de desktopresolutie op te schroeven en is de gamedienst binnenkort op meer Android-smartphones beschikbaar.

Nieuwe games voor Google Stadia

Dat schrijft een Google-medewerker op het Stadia-forum. Jammer genoeg maken ze niet bekend welke titels er dit jaar bij komen. Daartegenover beloven ze wel dat Google Stadia er in het eerste halfjaar van 2020 minstens 10 exclusieve spellen bijkrijgt. Dit betekent dat de games bij uitkomst alleen op Googles dienst speelbaar zijn.

Verder wordt het later dit jaar mogelijk om games in 4K-resolutie via de browser te spelen. Vooralsnog had je een Chromecast Ultra nodig om deze kwaliteit te halen. Niet alle games ondersteunen overigens 4K: de maximale kwaliteit is per spel verschillend. Check onze Google Stadia-startersgids voor een overzicht van de verschillende resoluties.

Daarnaast schrijft Google dat het in de komende drie maanden Assistent-integratie toevoegt wanneer je via een browser speelt. Op die manier kun je bijvoorbeeld met stemcommando’s nieuwe games opstarten. Ook rolt Google Stadia in het volgende kwartaal uit naar meer Android-smartphones. Vooralsnog kun je alleen met een Pixel-smartphone games streamen.

Tot slot is er goed nieuws voor pc-gamers met een draadloze controller. Vanaf dit kwartaal kun je namelijk ook in de browser draadloos spelen. Dit geldt natuurlijk ook voor draadloze controllers op een Chromebook of laptop.

Overal gamen met Stadia

De Google-gamedienst kun je het best zien als ‘werk in uitvoering’. Stadia is vanaf vorig jaar beschikbaar voor betalende Pro-leden, maar moet in de loop van 2020 voor iedereen beschikbaar worden. Google belooft dat de dienst gaat werken op ieder scherm dat de Chrome-browser kan draaien.

Wil je meer weten? Check dan onze uitleg over de Stadia-app voor Android. Wanneer Google niet je favoriete bedrijf is, verwijzen we je graag door naar ons overzicht van Stadia-alternatieven.