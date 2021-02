Google gaat geen eigen Stadia-games meer maken en sluit studio

Google maakt bekend dat het geen eigen Stadia-games meer gaat maken en daarom zijn gamestudio sluit. Het bedrijf wil zich meer gaan focussen op de achterliggende techniek van de ‘streamingdienst’.

Google Stadia Games and Entertainment stopt

Google trekt de stekker uit zijn eigen ontwikkelstudio (Stadia Games and Entertainment) die was opgezet voor de streamingdienst. Hierdoor stopt de ontwikkeling van eigen Stadia-games, al worden de titels die op korte termijn zouden verschijnen nog wel uitgebracht. In het vervolg richt Google zich meer op de samenwerking met andere ontwikkelaars en uitgevers voor nieuwe spellen.

Het bedrijf laat in een blogbericht weten dat Google Stadia zeker niet verdwijnt. Je kan nog gewoon Stadia en Stadia Pro gebruiken en Google belooft dat er nieuwe games voor het platform worden uitgebracht. De medewerkers van Google Stadia Games and Entertainment krijgen andere functies binnen het bedrijf, maar topvrouw Jade Raymond verlaat Google. Zij werkte eerder bij grote game-uitgevers als EA en Ubisoft.

Dit kun je met Google Stadia

Google Stadia is een cloudgamingdienst. Je installeert spellen dus niet op je apparaat, maar streamt ze. Het voordeel hiervan is dat je volgens Google op ieder apparaat met een Chrome-browser kunt gamen. Je moet games wel los aanschaffen: Google Stadia is daarmee dus geen ‘Netflix voor games’.

Er zijn twee versies van Stadia: een gratis en betaald account. Met een betaald abonnement krijg je onder meer korting op de aanschaf van games. Ook kun je spellen in een hogere kwaliteit streamen. Meer weten? Check ook onze Google Stadia review en de uitleg over de Google Stadia-app.

