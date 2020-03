Met Google Stadia speel je de beste games op je tv, smartphone of computer, zonder dat je een dure PlayStation of Xbox nodig hebt. In dit overzicht houden we doorlopend bij welke games je met Google Stadia kunt spelen.



Overzicht: alle Google Stadia-games

Eind 2019 bracht Google Stadia uit in Nederland. De dienst is voorlopig exclusief te gebruiken voor Pro-leden. De ‘gratis’ versie van Stadia, waarvoor je geen maandelijks abonnement nodig hebt, rolt in de loop van 2020 uit. Een precieze datum heeft de zoekmachinegigant niet gegeven.

In een notendop maakt Google Stadia het mogelijk om kwalitatief uitstekende games te spelen vanaf praktisch alle apparaten met een scherm. Je hoeft dus geen console in huis te halen, maar ‘kunt’ gewoon op je smartphone, laptop, tv of ander scherm games.



Veel game-ontwikkelaars hebben hun medewerking toegezegd. Bekende namen als Ubisoft, Square Enix, Bethesda en 2K Games gaan bijvoorbeeld titels aanleveren voor Stadia. Ook Google zelf gaat aan de slag. In dit lijst houden we bij welke games je op Google Stadia kunt spelen. Het overzicht wordt doorlopend bijgewerkt. Van sommige spellen is (euro)prijs jammer genoeg nog niet bekend.

Deze games kun je nu spelen:

Assassin’s Creed: Odyssey – 69,99 euro (35 euro met Stadia Pro)

Stadia Ultimate Edition – $119,99 ($60 met Stadia Pro) Attack on Titan 2: Final Battle 2 – 69,99 euro Borderlands 3 Standard Edition – $38,99

Deluxe Edition – $51,99

Super Deluxe Edition – $77,99 Darksiders Genesis – €39,99 Destiny 2 – 59,99 euro (of gratis als Stadia Pro-lid)

Forsaken – 24,99 euro

Shadowkeep – 34,99 euro Dragon Ball Xenoverse 2 – $49,99 Farming Simulator 2019 – 29,99 euro Final Fantasy XV – 39,99 euro (29,99 euro met Stadia Pro) Football Manager 2020 – 54,99 euro Ghost Recon Breakpoint – 29,99 euro

Gold Edition – $50,00

Ultimate Edition – $60,00 GRID 2019 – 69,99 euro

Ultimate Edition – $84,99 Gylt – 29,99 euro Just Dance 2020 – 49,99 euro Kine – 19,99 euro Metro Exodus – 39,99 euro (20 euro met Stadia Pro)

Gold Edition – 64,99 euro Monster Energy Supercross – 59,99 euro Mortal Kombat 11 – $59,99 ($41,99 met Stadia Pro)

Premium Edition – 89,99 euro (62,99 euro met Stadia Pro) NBA 2K20 – 49,99 euro (25 euro met Stadia Pro) RAGE 2 – 59,99 euro

Deluxe Edition – 79,99 euro Red Dead Redemption 2 Launch Edition – 59,99 euro

Special Edition – 79,99 euro

Ultimate Edition – 99,99 euro Rise of the Tomb Raider – 29,99 euro Samurai Shodown – 59,99 euro (of gratis als Stadia Pro-lid) Serious Sam Collection – 29,99 euro Shadow of the Tomb Raider – 59,99 euro Spitlings – 14,99 euro Steamworld Dig – 9,99 euro Steamworld Dig 2 – prijs onbekend Steamworld Heist – 19,99 euro Steamworld Quest: Hands of Gilgamesh – prijs onbekend Thumper – 19,99 euro Tomb Raider 2013 – 19,99 euro (10 euro als Stadia Pro-lid) Trials Rising – 25,99 euro Wolfenstein: Youngblood – 29,99 euro

Het aantal launchgames was redelijk beperkt, maar in de loop van 2019 en 2020 zijn er een hoop titels toegevoegd. Heb je de Founder’s Edition of Premiere Edition besteld? Dan krijg je drie maanden gratis toegang tot Stadia Pro. Ook krijg je de complete uitvoering van Destiny 2 en Samurai Shodown als kosteloze welkomstgames.

Games die later verschijnen

Het aanbod van Google Stadia wordt doorlopend aangevuld met nieuwe games. Via de Keyword-presentaties houdt Google ons op de hoogte van nieuwe toevoegingen. Zodoende hebben we een aardig beeld van welke spellen we in de nabije toekomst mogen verwachten. Deze games verschijnen vanaf 2020 op Google Stadia:

Baldur’s Gate III

Cris Tales

Cyberpunk 2077

Destroy All Humans

Doom

Doom Eternal — March 2020

Get Packed

Gods & Monsters

Lost Words: Beyond the Page

Marvel’s Avengers — september 2020

MotoGP 20 — april 2020

Orcs Must Die 3

Panzer Dragoon: Remake

Power Rangers: Battle for the Grid

Relicta

Rock of Ages 3: Make & Break — lente 2020

Stacks On Stacks

Superhot

The Crew 2 — March 25, 2020

The Elder Scrolls Online

The Turing Test

Tom Clancy’s The Division 2 — 25 maart 2020

Watch Dogs: Legion

Windjammers 2

Van sommige spellen is het logisch dat ze nog niet op Google Stadia speelbaar zijn. Langverwachte games als Cyberpunk 2077 zijn nog namelijk nog helemaal niet verkrijgbaar. Andere games zijn al wel op andere platformen verschenen, maar komen pas later naar Google Stadia. Waarschijnlijk hebben zulke vertragingen met afkooprechten te maken.

Mis je een game in bovenstaande overzichten? Laat het weten in de reacties zodat we het artikel zo compleet mogelijk kunnen maken!

Meer over Google Stadia

Google Stadia is een streamingdienst voor games. Het komt erop neer dat alles wat je nodig hebt om aan de slag te gaan, waarschijnlijk al in huis is. De streamingdienst werkt namelijk op ieder apparaat dat YouTube ondersteunt.

De gratis versie, waarbij je games los moet aanschaffen, rolt in 2020 uit. De Pro-versie, waarbij sommige spellen ‘gratis’ zijn en de kwaliteit opgehoogd is, is vanaf 19 november 2019 speelbaar. Een abonnement kost 10 euro per maand.