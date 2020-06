Google heeft de Stadia Premiere Edition gepresenteerd. In deze bundel van 99,99 euro vind je de Stadia-controller en een Chromecast Ultra. Een code om enkele maanden gratis gebruik te maken van Stadia Pro wordt echter niet meegeleverd.

Google Stadia Premiere Edition

De nieuwe Stadia Premiere Edition-bundel is te vinden in de online-winkel van de zoekgigant. Voor 99,99 euro krijg je de bekende Stadia-controller en een Chromecast Ultra. Die variant van de slimme hdmi-dongle heb je nodig om gebruik te kunnen maken van Google Stadia Pro, waarmee je kunt gamen op een 4k-resolutie.

Google levert geen voucher mee mee om enkele maanden gebruik te maken van Stadia Pro. Dat was wel het geval bij de Founder’s Edition, die een prijs had van 130 euro. Voor een Pro-abonnement op Google Stadia betaal je 10 euro per maand, wat enkele voordelen biedt ten opzichte van de gratis variant van de game-streamingdienst.

Zo krijg je met Stadia Pro per maand toegang tot enkele games. Daardoor hoef je deze niet aan te schaffen voor het volledige bedrag. Ook is het geluidsspoor beter dan bij de gratis variant van de dienst. Genieten doe je namelijk van 5.1-surroundsound in plaats van stereogeluid.

Gratis twee maanden Google Stadia Pro uitproberen

Vanaf april biedt Google nieuwe gebruikers van de dienst wel twee maanden gratis toegang tot Stadia Pro. Deze actie is momenteel ook nog geldig, waardoor je direct aan de slag kunt als je de Stadia Premiere Edition aanschaft. Hoe lang deze actie nog geldig is, is echter onbekend.

De Chromecast Ultra is nodig om Stadia te kunnen gebruiken op je televisie. Google Stadia is ook op andere apparaten te gebruiken, waaronder laptops en smartphones. Waar je voorheen kon gamen op een handjevol telefoons is dat inmiddels ook niet meer het geval. Google startte half juni van dit jaar namelijk een test om zo te kunnen spelen op nagenoeg alle smartphones.

Wil je Google Stadia eens proberen in de browser? Lees dan onze tip hoe je Stadia draadloos gebruikt in je browser. Heb je problemen met de dienst, check dan onze tips om de dienst weer aan de praat te krijgen. Check tot slot ook welke games je allemaal kunt spelen met Stadia

