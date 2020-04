Vanaf nu kun je gratis Google Stadia Pro uitproberen voor twee maanden. Tijdens deze proefperiode kan je negen verschillende spellen proberen, waaronder GRID, Destiny 2: The Collection en Thumper.

Lees verder na de advertentie. Advertenties en adblockers Je ziet deze tekst omdat je een adblocker gebruikt en onze advertenties blokkeert. Dat vinden we jammer, want die advertenties hebben we nodig om onze onafhankelijke artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt! Google Stadia Pro voor 2 maanden gratis

Google biedt vanaf nu een proefperiode van aan voor zijn gamestreamingdienst Stadia Pro. Deze periode van twee maanden is beschikbaar in 14 landen, waaronder Nederland. Lukt het nog niet om gratis te spelen? De proefperiode wordt in de komende 48 uur uitgerold, dus het kan nog even duren voordat je er gebruik van kan maken.

Zo maak je gebruik van de Stadia Pro:

Iedereen die nog geen abonnement heeft, moet zich eerst nog aanmelden voor Stadia. Dat doe je als volgt.

Meld je aan op stadia.com; Download de Stadia-app op Android of iOS; Speel op één van de ondersteunde Android-apparaten of in de Chrome-browser op je computer.

Bij de actie denkt Google gelukkig ook aan mensen die al een Stadia Pro-abonnement hebben. Zij betalen de komende twee maanden helemaal niets voor hun abonnement.

Stream-beperkingen ingelast

Aangezien er in deze tijd veel meer mensen gebruik gaan maken van de streamingdienst, neemt Google preventieve maatregelen. Om de belasting op het internet te verminderen, werkt het bedrijf nu aan een tijdelijke functie die de standaardschermresolutie verandert van 4k naar Full HD. Volgens Google gaan de meeste mensen maar weinig merken van het kwaliteitsverschil.

Meer over Google Stadia

Met Google Stadia speel je op verschillende apparaten games via de servers van Google. Wil je een game spelen, dan maak je verbinding met een server waarop die game staat. Vervolgens ontvang jij in feite een livestream van je gekozen game. Benieuwd welke games je kan spelen? Bekijk dan ons overzicht. Onlangs deelden we ook een review-update van de streamingdienst.

Lees ook: Gids: Alle functies van de Google Stadia-app uitgelegd

Lees het laatste nieuws over Google Stadia