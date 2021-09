Gamen via Google Stadia kan nu met smartphone als controller

Gamen via Google Stadia is iets fijner geworden voor het grote publiek. Games spelen kan namelijk ook met je smartphone als controller voor spellen op het grote scherm. Ook kun je nog meer controllers gaan gebruiken.

Lees verder na de advertentie.

Google Stadia: smartphone als controller

Website 9to5Google heeft een uitgebreide hands-on van de nieuwe mogelijkheid gepubliceerd. Deze Phone Link-functionaliteit wordt beschikbaar voor mensen die Google Stadia gebruiken via de Chromecast Ultra, Google TV of Android TV.

Kwestie van de Google Stadia-app downloaden op je smartphone en je kunt dat toestel gebruiken als heuse controller. Alle virtuele knoppen worden op het schermpje getoond. Zo kun je denken aan de d-pad, schouderknoppen en de nodige knoppen om te bewegen. Wel schrijft de website dat het spelen via virtuele knoppen bij sommige spellen uiteraard niet wenselijk is of lekker werkt.

Ook ondersteuning voor niet officiële controllers

Om te gamen via Stadia kun je nu ook al aan de slag met allerlei fysieke controllers, maar die moeten dus wel ondersteuning hebben voor de dienst. Dat is vaak wel het geval bij de online-versie van Stadia. Wil je echter spelen via Android TV of Google TV, dan is de keuze voor een game-controller een stuk minder. De nieuwe Phone Link-functie laat gebruikers ook niet officiële controllers gebruiken.

Om een controller toe te voegen, heb je ook je smartphone nodig waarop de Stadia-app geïnstalleerd is. Vervolgens kun je een draadloze of bedrade controller toevoegen, waarna je hem kunt gebruiken om te spelen. Volgens de website moet de Stadia-app wel constant actief zijn, anders wordt de verbinding verbroken.

Het spelen van een game op een groter scherm werkt dankzij die manier dus wel via Google TV, Android TV of een Chromecast. Een fysiek toetsenbord of muis aansluiten werkt trouwens niet aldus de bron. Of daar verandering in gaat komen is nog onbekend.

Meer over Google Stadia

Eind juni werd er ondersteuning voor Google Stadia toegevoegd voor de Chromecast met Google TV en Android TV. Dit jaar heeft Google beloofd meer dan 100 nieuwe games naar de streamingdienst te brengen. Eind 2019 publiceerde Android Planet ook een review van de dienst, die toen net nieuw was. Daarin schreven we al dat Stadia vooral interessant was voor de toekomst. Inmiddels heeft de zoekgigant aardig aan de dienst kunnen sleutelen en updates uitgebracht die de dienst volwassener hebben gemaakt.

Stadia Google LLC 7,6 (24.979 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

Lees meer over ons maandthema streaming: