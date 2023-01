Google Stadia stopt: deze games kun je verder spelen op een ander platform

Het is over en uit voor Google Stadia: op 19 januari stopt de bekende streamingdienst voor games. Gelukkig kun je sommige titels gemakkelijk verder spelen op een ander platform. Dit zijn ze.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Google Stadia stopt op 19 januari

Google Stadia leek zo’n goed idee. Met deze streamingdienst voor games kon je de nieuwste titels spelen zonder dat je zelf een dure pc nodig had. Google draaide het spel op zijn eigen servers en stuurde het beeld naar jouw computer of televisie.

Toch stopt Google met Stadia. Vanaf donderdag 19 januari is de dienst in Nederland niet meer beschikbaar. Hoewel de techniek goed werkte, maakten te weinig mensen er gebruik van. Als je hard- of software hebt aangeschaft voor Stadia, betaalt Google die terug. Het blijft natuurlijk wel vervelend dat je al je progressie in gespeelde games kwijtraakt.

Gelukkig bieden sommige ontwikkelaars een manier om jouw aankopen en/of saves over te zetten naar een ander platform. Denk hierbij aan je eigen pc, PlayStation of Xbox. Hieronder vind je een (waarschijnlijk niet volledig) lijstje. Let op: dit moet je doen vóór Google Stadia uit de lucht gaat!

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Alternatieven voor Google Stadia

Google Stadia wordt dus toegevoegd aan het beruchte Google-kerkhof: de lijst projecten waar het bedrijf vol enthousiasme aan begon, maar die enige tijd later toch werden geschrapt. Vaak omdat er simpelweg te weinig interesse voor was.

Gelukkig zijn er wel alternatieven voor Google Stadia als je geen geld uit wil geven aan een dure (spel)computer. De best gewaardeerde is Xbox Cloud Gaming. Daarmee speel je Xbox-games zonder dat je de console in huis hoeft te hebben. Voor veel titels is wel een controller nodig. Sommige games kun je echter gewoon met het touchscreen van je smartphone bedienen.

Deze dienst is gekoppeld aan Xbox Game Pass Ultimate, waarmee je toegang krijgt tot veel prominente games. Een abonnement inclusief Xbox Cloud Gaming kost 12,99 euro per maand.

Xbox Game Pass Microsoft Corporation 9 (348.226 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

Lees het laatste nieuws over Google: