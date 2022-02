‘Google Stadia verandert binnenkort in Google Stream: platform voor derden’

Stream jij nog games met Google Stadia? Als je antwoord ‘nee’ is, dan ben je niet de enige. Google neemt het platform dan ook flink onder de schop.

Google Stadia wordt Google Stream: dit gaat veranderen

Google neemt stappen om het gaming-platform Stadia om te toveren in een nieuwe streamdingdienst, genaamd Google Stream. Dat meldt Business Insider. Derde partijen kunnen Google Stream gebruiken om – de naam zegt het al – games te streamen. Google is naar verluidt op zoek naar samenwerkingen met Peloton, Capcom en Bungie voor de nieuwe dienst. Google Stream wordt na verloop van tijd waarschijnlijk ook voor andere bedrijven beschikbaar.

Maar hoe werkt Google Stream dan ongeveer? Derde partijen kunnen tot op zekere hoogte zelf kiezen waarvoor ze de nieuwe dienst gaan inzetten. Peloton zou Google Stream bijvoorbeeld kunnen gebruiken om games naar haar hometrainers te streamen. Capcom zou daarentegen speelbare demo’s van blockbuster-titels op haar website beschikbaar willen maken met de dienst. Stream wordt – als de geruchten kloppen – een heel divers platform.

Google Stadia

Het is niet verassend dat Google de toekomst van Stadia wil veranderen. Het bedrijf is namelijk alle behalve blij met de groei van het platform. In 2021 sloot Google de studio’s die originele games voor het platform ontwikkelden. De fabrikant probeerde vorig jaar nieuwe klanten naar het platform te trekken, door gratis Stadia-toegang aan te bieden voor YouTube Premium-abonnees. De cijfers bleven echter laag.

Meer over Google Stadia

Met Google Stadia speel je games via de servers van Google. De dienst werkt met verschillende datacentra over de hele wereld. Wil je een game spelen, dan maak je verbinding met een server waarop het spel staat. Vervolgens ontvang je in feite een livestream van je gekozen game, die net zo werkt als reguliere games van andere consoles. Zie het als een soort Netflix, maar dan voor gaming.

Je hoeft met Stadia geen losse games te kopen; je betaalt een maandelijkse abonnementsprijs. Games speel je met een 4K-resolutie op je tv, met 60 frames per seconde. De vertraging is minimaal. Je hebt wel een stabiele internetverbinding nodig. Anders loopt de boel vast en gaat de kwaliteit drastisch naar beneden.

