Vanaf nu is het mogelijk om Google Stadia te testen op veel meer smartphones dan voorheen. De enige eis daarvoor is dat de Stadia-app op jouw toestel draait.

Google Stadia: testen maar

Google Stadia is de bekende streamingdienst voor games van de zoekgigant. De dienst was op verschillende apparaten te gebruiken, waaronder een select aantal smartphones. Google heeft nu echter bekendgemaakt dat het voor veel meer mensen mogelijk is om te gamen via hun smartphone.

De enige vereiste daarvoor is dat de Google Stadia-app op je toestel staat, zo is te lezen in een eigen blog. Het gaat om een test, waarbij Google vervolgens aan gebruikers vraagt om feedback achter te laten over de game-ervaring. Een smartphone hoeft dus niet in de lijst te staan met officiële Stadia-ondersteuning.

Stadia-app voorzien van update

De app is ook voorzien van een update, waardoor het mogelijk is om te spelen via het touchscreen. Google zegt dat er in de toekomst meer updates volgen om de bediening te verbeteren. Deze ‘try touch gamepad’-mogelijkheid selecteer je in het menu, waarna het in elke Stadia-game te gebruiken is.

→ Download Stadia in de Play Store (gratis)

Verder laat Google weten dat er officiële Stadia-ondersteuning is toegevoegd voor een flink aantal OnePlus-toestellen. Zo kun je ook aan de slag met de gamedienst op de OnePlus 5 en 5T. Ook de OnePlus 6, 6T, OnePlus 7, 7 Pro en OnePlus 7 Pro 5G bieden ondersteuning. Tot slot is Stadia vanaf nu ook officieel te gebruiken op de OnePlus 7T, 7T Pro en 7T Pro met 5G-ondersteuning.

