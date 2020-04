We kunnen nu al maanden op Google Stadia gamen, maar doen we dat nog? Zo bevalt Google Stadia na vier maanden.

Lees verder na de advertentie. Advertenties en adblockers Je ziet deze tekst omdat je een adblocker gebruikt en onze advertenties blokkeert. Dat vinden we jammer, want die advertenties hebben we nodig om onze onafhankelijke artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Google Stadia update: zo bevalt het streamen na vier maanden

Valt het je ook op dat het sinds de release van Google Stadia behoorlijk stil is rond de streamingdienst? Het begon zo hoopvol. Google kwam met een manier om nieuwe games te spelen, zonder dat je daar dure hardware voor nodig hebt. De games draaien op de servers van Google en het beeld wordt naar jouw Chromecast, smartphone of webbrowser gestuurd. Lees onze Google Stadia review om er achter te komen of dat bevalt.

Inmiddels zijn we enkele maanden verder en de aandacht voor de streamingdienst lijkt grotendeels verdwenen te zijn. Hoe komt dat toch? En spelen we er nog mee? Je leest het in deze review-update.

Weinig games

Een belangrijke reden waarom het zo stil is rond Google Stadia, is omdat er zo weinig games worden toegevoegd. Als je nieuwe, grote games wil spelen dan moet je bij de verschillende spelcomputers en de pc zijn.

Er zijn maar heel weinig nieuwe titels speelbaar en ook in de nabije toekomst lijkt daar weinig in te veranderen. Afgezien van een paar interessante uitzonderingen in de vorm van DOOM: Eternal nu en Cyberpunk 2077 later. Wil je bijvoorbeeld de nieuwe Call of Duty, Resident Evil of Animal Crossing spelen, dan moet je niet bij Stadia zijn.

Daardoor hebben we eerlijk gezegd ook weinig motivatie om de dienst weer op te starten. Stadia is nu vooral de plek om oudere, doorlopende games zoals Destiny 2 te spelen. Games die je zo nu en dan even wil oppakken zonder gedoe.

Concurrentie

Het helpt ook niet dat er steeds meer concurrentie op de markt verschijnt die qua games veel meer mogelijkheden bieden. Lees bijvoorbeeld onze reviews van Shadow en GeForce Now. Die tweede review heeft wel een kleine kanttekening nodig. GeForce Now noemen we in die review “een betere deal dan Google Stadia”, maar inmiddels is de dienst een stuk minder interessant geworden.

Meerdere grote uitgevers, zoals Activision Blizzard (Call of Duty) en Bethesda (DOOM, Skyrim), hebben besloten om hun games niet meer via GeForce Now beschikbaar te maken. De kans is groot dat de concurrentie alleen maar verder gaat groeien. Hopelijk volgt de game-industrie daarmee niet de televisie-industrie, waar iedereen een eigen streamingdienst maakt.

Toekomst van Stadia

We geven Google Stadia echter nog niet op, want in de toekomst kan er nog genoeg interessants gebeuren. Zo doet Google zijn best om meer games voor de dienst beschikbaar te maken.

Hoewel het bedrijf de verantwoordelijkheid bij grote uitgevers legt om hun games naar Stadia te brengen en je daar voorlopig niet teveel van moet verwachten, maakt Google het kleine onafhankelijk gamemakers aantrekkelijker om hun games op Stadia te plaatsen. Ook heeft Stadia een eigen studio voor het maken van spellen. Dat heeft echter allemaal tijd nodig.

Daarnaast werkt nog niet alles. Zodra Stadia werkt zoals Google ooit heeft beloofd, zoals dat je vanuit een YouTube-filmpje zo een game binnenstapt, wordt het een veel interessanter platform. Ook voor uitgevers. Met dergelijke toevoegingen kan Stadia zich onderscheiden van de rest en een glansrijke toekomst tegemoet gaan, maar op dit moment loopt Stadia lang niet zo soepel als het streamen zelf.

De Stadia-app uitgelegd

Heb je Google Stadia en wil je alles uit de app halen? Check dan onze gids over de Google Stadia-app. De app is via onderstaande link in de Play Store te downloaden.

→ Download de Google Stadia-app in de Play Store (gratis)