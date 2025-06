Deze Android-functie verdwijnt (maar je zult hem waarschijnlijk niet missen)

Google stopt eind dit jaar met Instant Apps. Daarmee kon je apps uitproberen zonder ze daadwerkelijk te installeren. Doe je dat nooit? Dat is waarschijnlijk precies de reden waarom deze functie verdwijnt.

Google stopt met Instant Apps

Het leek in 2016 zo’n goed idee: voor je een app echt installeert, liet Google je als het ware even voorproeven. Met Instant Apps kon je slechts bepaalde delen van een app op je smartphone zetten. Dat was sneller, gebruikte minder data en je was er ook zo weer van af als je het niks vond. Het werkte door bijvoorbeeld een nfc-tag te scannen of een url te volgen.

Inmiddels zijn we bijna tien jaar verder en eind december trekt Google de stekker uit het concept. De functie werd maar weinig gebruikt. Ontwikkelaars moesten een aparte instant-versie van hun app maken én onderhouden die maximaal 15MB groot mocht zijn. Dat was vaak een hoge drempel, zeker omdat Instant Apps ook onder consumenten niet zo populair bleken te zijn.

Je zult apps vanaf december altijd volledig moeten installeren

Inmiddels is het bestaansrecht van deze functie nog verder verdampt. Op moderne smartphones duurt het installeren van een app vaak slechts een paar seconden. Ook hebben de telefoons van nu veel meer opslag en zijn onze databundels gegroeid.

Een app op je toestel zetten (of weer verwijderen) kost nauwelijks moeite. Waarom zou je dan nog gaan klooien met uitgeklede versies?

Instant Apps zullen rusten op de Google Graveyard

Eind december verhuizen Instant Apps dus naar de Google Graveyard, waar alle mislukte of uitgefaseerde projecten van het bedrijf hun laatste rustplaats vinden. Een beroemd voorbeeld is Google Stadia. Daarmee kon je gamen via de server van Google, zodat je geen dure hardware hoefde aan te schaffen.

Niet alle producten op deze begraafplaats waren overigens flops. We vinden er ook de Chromecast, één van de meest succesvolle producten van Google. Deze mediaspeler is inmiddels opgevolgd door de Google TV Streamer.

