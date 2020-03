Google stopt verkoop Pixel 3 (XL): hier haal je ‘m alsnog in huis

Google stopt met de verkoop van de Google Pixel 3 en Pixel 3 XL via zijn eigen webwinkel. Heb jij nog wel interesse? Hier lees je waar de smartphone nog steeds te koop is.

Google stopt met verkoop van Pixel 3 (XL)

De Pixel 3 en Pixel 3 XL zijn niet meer te koop in de webshop van Google. Het toestel kwam in het najaar van 2018 uit en moet dus na anderhalf jaar plaats maken voor de Pixel 4-serie.

Een woordvoerder van Google laat aan website Android Police weten dat het toestel niet meer verkocht wordt via Google’s eigen site, maar mogelijk nog wel bij enkele Amerikaanse winkels op voorraad is. In Nederland is dat ook het geval.

Prima specs, regelmatige updates

De Pixel 3(XL) mag dan wel niet meer verkocht worden via Google zelf, het is absoluut nog geen toestel om af te schrijven. Met moderne hardware en indrukwekkende foto’s uit de enkele camera kan het toestel vandaag de dag nog prima mee. Pixel-toestellen zijn verzekerd van regelmatige Android-updates en inmiddels zijn beide toestellen honderden euro’s in prijs gezakt.

De Pixel 3 en Pixel 3 XL zijn hier nooit via de officiële webshop van Google verkocht, maar waren wel bij Nederlandse webwinkels te koop. Momenteel heeft bijvoorbeeld Belsimpel nog een voorraad van het toestel. De Pixel 3 kost daar momenteel 479 euro, de Pixel 3 XL is te koop voor 599 euro.

Verkoop Pixel 3 bij webshops

Niet alleen Belsimpel heeft de Google Pixel 3 en Pixel 3 XL op voorraad. In onze prijsvergelijker kun je zien wat voor deals er nog zijn voor een Pixel 3 met abonnement of een Pixel 3 XL met abonnement.

Ook bij de voorgangers, de Pixel 2 en Pixel 2 XL stopte Google na anderhalf jaar met de verkoop. Kort daarop presenteerde het de Pixel 3a. Mogelijk wordt nu eenzelfde patroon gevolgd, en start Google snel met de verkoop van de nog niet aangekondigde Google Pixel 4a, die al een tijdje in het geruchtencircuit rondgaat. Dit toestel komt mogelijk dit voorjaar uit.

