De Google Store in Nederland en België ondersteunt nu ook betalen met PayPal. Dat is fijn, omdat je voorheen alleen met een creditcard kon betalen en niet iedereen een creditcard heeft. Google verkoopt Nest-domotica en Stadia-controllers via zijn webwinkel.

Google Store voegt betalen met PayPal toe

De Google Store is de eigen webwinkel van de fabrikant. Die is al een paar jaar in Nederland actief, maar je kon er tot vandaag alleen met een creditcard betalen. Onhandig, omdat lang niet iedereen een creditcard heeft. Daarom is het fijn dat je nu ook kunt afrekenen met je PayPal-account, zo schrijft Tweakers.

De ondersteuning voor PayPal is met name prettig voor wie geen creditcard heeft en Google Stadia-producten wil kopen. Het Stadia Premiere Edition-pakket en de Stadia-controller zijn in Nederland namelijk alleen via de Google Store te koop.

Je kunt bij de Google Store nog niet rechtstreeks met iDeal betalen. Via een omweg is dit wel mogelijk, want je kunt je PayPal-account koppelen aan je bankrekening. Als je dit doet, schrijft PayPal je betaling direct af van je bankrekening. Het is onduidelijk of Google iDeal op termijn als directe betaalmethode gaat toevoegen. In de Play Store kun je wel met iDeal betalen.

Nest- en Stadia-apparatuur

Als gezegd verkoopt Google zijn producten via de Google Store rechtstreeks aan consumenten. Er zit dus geen extra (web)winkel tussen. Google biedt via zijn Store Stadia-apparatuur en domotica van Nest aan, variërend van de Nest Wifi-router en Chromecast tot Nest Audio-speaker en Nest Hub. Ook Googles slimme rookmelder, deurbel, thermostaat en beveiligingscamera’s zijn rechtstreeks bij de fabrikant aan te schaffen.

In de Verenigde Staten verkoopt Google sinds gisteren de nieuwe generatie Nest Hub. Het is nog niet duidelijk of die ook in Nederland uitkomt. Als dat gebeurt, zal het slimme scherm waarschijnlijk via de Google Store te koop komen.

