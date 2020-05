Google test extra filters in de Play Store voor betere zoekresultaten. Hoewel het aanbod in de app-winkel van Google enorm is, is het vinden van de juiste apps soms niet even makkelijk. De update rolt langzaamaan uit, maar is hier nog niet gespot.

Lees verder na de advertentie. Advertenties en adblockers Je ziet deze tekst omdat je een adblocker gebruikt en onze advertenties blokkeert. Dat vinden we jammer, want die advertenties hebben we nodig om onze onafhankelijke artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Google test Play Store-filters

In de Play Store zijn meer dan 2,5 miljoen apps te vinden. Het zoeken naar de juiste app, game of widget levert echter regelmatig problemen op, vanwege dat grote aanbod. Vanaf nu wordt getest met enkele extra filters, waardoor je sneller vindt wat je zoekt. Die nieuwe filters zijn gespot door website 9to5Google, die ook enkele screenshots heeft gepubliceerd.

Zo kunnen gebruikers kiezen om alleen zoekresultaten te laten zien van apps en content met een beoordeling van een 4,0 of 4,5 sterren. Zo kun je dus snel filteren op apps en andere software, die door veel mensen als goed is beoordeeld.

Ook kun je kiezen voor ‘nieuw’ of ‘keuze van de redactie’. Dat is onder andere fijn voor nieuwe ontwikkelaars, omdat hun apps anders ondersneeuwen in de grootsheid van de app-winkel. Daarnaast meldt de website dat deze filters te combineren zijn, voor nog betere zoekresultaten.

Uitrol update Play Store

De uitrol van de nieuwe zoekfilters in de Play Store verloopt via de servers van Google. Dat betekent dat je de update niet kunt forceren en als je het nog niet ziet, je nog even geduld moet hebben. Of de zoekmachinegigant komt met nog meer filters is nog de vraag.

Als je wil weten wat de beste apps van dit moment zijn, houd dan Android Planet elk weekend in de gaten. Op zondag publiceren we namelijk altijd de beste Android-apps van de week. Daarnaast zijn er in de app-winkel genoeg apps te vinden die aansluiten bij ons huidige maandthema: creativiteit.

Heb jij nog een suggestie om deze maand mee te nemen en welke onderwerpen mogen we echt niet missen? Laat het ons weten via redactie@androidplanet.nl, via het contactformulier of Twitter.

Het laatste nieuws over Google