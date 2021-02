Google test een redesign van de Play Store. De instellingen moeten overzichtelijker worden, waardoor gebruikers makkelijker kunnen vinden wat ze zoeken. Zo zie het nieuwe ontwerp eruit.

Play Store krijgt redesign

De Play Store heeft zoveel opties en menu’s dat navigeren soms best lastig is. Google test daarom een nieuw ontwerp voor de digitale winkel. Het redesign van de Play Store brengt de instelingen onder in vier categorieën: General, User Controls, Family en About. Als je op één van de opties klikt, rolt er een groter menu uit. Dat is veel overzichtelijker en maakt verdwalen een stuk lastiger.

Family is een nieuwe categorie. Daar zijn onder meer de instellingen te vinden waarmee ouders toezicht houden op de app-aankopen van hun dochter of zoon. Ook is er een nieuwe ‘Parental guide’, waarmee ze kindvriendelijke content kunnen vinden.

Daarnaast verdwijnt het beroemde hamburger-menu. De drie streepjes die al jaren toegang geven tot alle instellingen maken plaats voor een veel simpelere oplossing: straks tik je gewoon op je eigen thumbnail in de hoek. Dat is een stuk intuïtiever.

Zoals gezegd is Google het redesign van de Play Store nog aan het testen. Slechts een kleine groep gebruikers heeft momenteel toegang tot het nieuwe ontwerp. Mogelijk voert Google nog meer veranderingen door voordat jij het nieuwe design onder ogen krijgt.

Google sleutelt flink aan apps

Google is het laatste jaar druk bezig om allerlei apps een nieuw ontwerp te geven. De nadruk ligt daarbij steevast op een simpelere gebruikerservaring. Zo kreeg Google Zoeken eind januari al een redesign, dat de resultaten overzichtelijker presenteert.

Ook Google Maps is flink onder handen genomen. De kaarten bevatten steeds meer details, waardoor je in natuurgebieden bijvoorbeeld beter kunt zien hoe dicht de bebossing is. Daarnaast voegde Google onlangs splitscreen toe aan Street View in Maps. Het is nu mogelijk om de kaart en het straatbeeld tegelijk op je scherm te zien. Dat navigeert veel eenvoudiger.

