Google komt met The Android Show: jouw voorproefje op Google I/O

Google heeft bevestigd dat het – net als vorig jaar – met The Android Show: I/O Edition komt. Deze presentatie vindt een week voor Google I/O plaats en moet een flink tipje van de Android 17-sluier oplichten.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Voor in je agenda: The Android Show op 12 mei

The Android Show: I/O Edition 2026 staat voor de deur en wij kunnen niet wachten. Hiermee geeft Google het besturingssysteem alle aandacht in een (vooraf opgenomen) livestream die gepland staat voor dinsdag 12 mei om 19.00 uur Nederlandse tijd. Daarmee zitten we precies één week voor het ‘hoofdgerecht’: Google I/O (19-20 mei).

De verwachtingen voor de evenementen zijn hooggespannen. Volgens de zoekgigant wordt 2026 het allergrootste Android-jaar met de belangrijkste updates ooit. Of dat echt zo is, moet Google I/O uiteindelijk gaan uitwijzen, maar een voorproefje op 12 mei kan al veel onthullen. De stream volg je via YouTube en op een speciale pagina zal Google in de aanloop naar de show alvast de belangrijkste aankondigingen doen.

Twee evenementen met andere focus: deze is voor jou!

Het splitsen van de twee evenementen lijkt logisch. De Android Show van 2025 bevatte de onthulling van Material 3 Expressive en de releasedatum van Android 16. Google I/O zelf richt zich meer op ontwikkelaarstools. Veel van de keynotes zitten vol technische details over functies die waarschijnlijk pas maanden later op je telefoon zitten.

De verwachting is dan ook dan dit jaar een vergelijkbare scheiding plaatsvindt, waarbij de focus van The Android Show ligt op wat er daadwerkelijk voor jou als dagelijkse gebruiker verandert (en wanneer).

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Verwachtingen en vragen op een rijtje

Mogelijk wordt er ook een slimme bril van Google gepresenteerd. Ook zou er zomaar meer info over de fusie tussen Android en ChromeOS gedeeld kunnen worden. Hoe zit het verder met de overgang van Google Assistent naar Gemini en wat wil Google al verklappen over de aankomende Pixel 11-serie, gepland voor augustus?

Ook niet onbelangrijk: van Android 17 is sinds april de vierde en laatste aangekondigde bètaversie uit. Een stabiele versie van Android 17 wordt ergens in juni al verwacht. Dat maakt The Android Show het perfecte moment om voorproefjes te delen om ons op te verheugen. Kortom: genoeg wat vooral The Android Show de moeite waard kan maken.

Zet 12 mei 19.00 dus zeker in je agenda. Geen tijd om de presentatie dan te volgen? Snel daarna lees je het belangrijkste nieuws over The Android Show natuurlijk op onze site.