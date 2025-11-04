‘Snelle vertaling of écht weten wat er staat: Google Translate wordt beter’

Google Translate kan straks moeilijkere teksten vertalen dankzij een geavanceerde modus. Het is de vraag of iedereen hiermee aan de slag kan.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Google Translate geavanceerde modus

Google Translate is al sinds 2007 in Nederland beschikbaar en een handige manier om snel te weten wat er in vreemde talen wordt gezegd. Met functies als uitspraak, taalherkenning en verschillende vertalingen voor hetzelfde woord, is Translate over het algemeen een vrij minimalistische app geweest. Daar lijkt nu verandering in te komen.

9to5Google ontdekte dat Translate onderscheid gaat maken tussen twee modi: Geavanceerd en Snel. De opties staan boven in beeld, vergelijkbaar met de verschillende AI-modellen in de Gemini-app bijvoorbeeld. Zoals de namen doen vermoeden, heeft ieder model een ander doel, zoals ook in de screenshots beschreven staat.

De geavanceerde modus is bedoeld voor de vertaling van complexe stukken tekst, waar de snelle modus voor de simpelere vertalingen is, zoals enkele woorden of snelle communicatie. Opvallend is de melding die verschijnt bij het kiezen van de Geavanceerde modus, die zegt dat deze enkel ondersteund wordt bij tekstvertalingen in specifieke talen. Of Nederlands daar ook tussenzit, is niet bekend.

Het moet nog blijken of de Google Translate geavanceerde modus voor iedereen beschikbaar zal zijn. Mogelijk valt de functie onder het AI Pro-abonnement van Google, net als bijvoorbeeld de betere Gemini AI-modellen. We houden de uitrol van de functie nauwlettend in de gaten, maar mocht jij de optie zien verschijnen, laat het dan weten in de reacties onderaan deze pagina!

Meer over Google AI

Google gaat all in als het aankomt op AI. Vooral de afgelopen jaren wordt dit ook beter beschikbaar voor de gebruiker. Denk aan chatbot Gemini, die foto’s en video’s kan genereren met Nano Banana en Veo 3. Daarnaast heb je waarschijnlijk wel de AI-overzichten en AI Mode gezien op de Google-zoekmachine. We laten je uitgebreid weten hoe dat laatste werkt.

