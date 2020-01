Op vakantie naar het buitenland of teksten vertalen? Daarvoor kun je Google Translate gebruiken. In de toekomst kun je wat inspreken in Translate, wat vervolgens in realtime wordt omgezet naar een andere taal. Daarbij gebruikt Google kunstmatige intelligentie.

Google Translate: realtime spraak vertalen

Google Translate gebruikt al een vorm van kunstmatige intelligentie voor de beste vertaling van geschreven teksten. The Verge merkt nu op dat Google een demonstratie heeft gegeven van een nieuwe vorm van vertaling dankzij kunstmatige intelligentie.

Zo wordt het mogelijk voor gebruikers om audio in te spreken, die direct wordt vertaald in een gekozen taal. Volgens de zoekgigant is die gebruikte vorm van kunstmatige intelligentie een stuk gecompliceerder om te gebruiken dan de huidige vorm. Het is namelijk lastiger om realtime audio te vertalen dan ingevoerde tekst, aldus Google.

Voortdurende aanpassing van vertaling

Google laat ook weten dat zeer waarschijnlijk een actieve internetverbinding nodig is om deze functie te gebruiken. Ook werkt het niet met al bestaande audiobestanden die je kunt uploaden om te laten vertalen. Je kunt natuurlijk wel zo’n bestand laten afspelen om direct te vertalen, aldus Google.

De transcriptiefunctie checkt voortdurend zinnen, terwijl de audio op de achtergrond afspeelt. Ook wordt interpunctie toegevoegd enwoordkeuzes aangepast als dat beter in de context past. De vertaling is volgens Google een “nauwkeurige benadering van wat er wordt gezegd.” Tot slot zegt Google dat onderliggende kunstmatige intelligentie-modellen zullen verbeteren naarmate de tijd verstrijkt.

De techniek is nog in ontwikkeling en wanneer het voor consumenten wordt uitgebracht, is dus nog de vraag. Vooralsnog heeft Google nog geen datum gedeeld over wanneer de functie verschijnt. Dat is volgens Google “ergens in de toekomst.”.

