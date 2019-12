Afgelopen jaar gezocht naar Utrecht, Notre Dame of WK Voetbal Vrouwen? Dat dachten we al, want die zoektermen behoren allemaal tot de meest populaire volgens Google. Android Planet heeft de Google Trends van 2019 voor je op een rijtje gezet.

Google Trends 2019: dit zijn de populairste zoektermen

Elk jaar laat Google weten wat de meest populaire zoektermen zijn. Nu is de lijst van de populairste zoektermen van 2019 in Nederland vrijgegeven. Ook heeft de zoekgigant nog wat andere leuke lijstjes voor je in petto. Wat te denken van de meest gezochte songteksten, films of de vraag; ‘Wat betekent…?’.

De populairste zoektermen in Nederland van 2019 zijn als volgt:

Ajax WK voetbal vrouwen Notre Dame Julen Duncan Laurence Bridget Maasland Iris Hond Utrecht Europese verkiezingen Val van de Berlijnse muur

De top vijf meest gezochte songteksten bestaat uit:

Arcade Hij is van mij Pa Olvidarte Als het avond is Duurt te lang

Bij de vraag; ‘Wat betekent…?’, zochten we met zijn allen op:

Wat betekent wollah? Wat betekent huts? Wat betekent SFS? Wat betekent Arcade? Wat betekent herres?

Tot slot zijn de vijf meest gezochte films in Nederland:

Joker The Wizard of Oz Once Upon a Time… in Hollywood The Lion King Avengers: Endgame

Alle top 10’s op een rijtje

Deze overzichten van 2019 zijn gebaseerd op ‘trending’ zoektermen. Daarbij gaat het om zoektermen met de grootste verkeerstoename dit jaar in vergelijking met vorig jaar. Dat doet Google omdat we anders elk jaar nagenoeg dezelfde zoektermen onder elkaar kunnen zetten.

Via dit volledige overzicht kun je alle top 10’s zien en dus nog meer gezochte films of gezochte songteksten checken. Daar zie je ook toplijsten van gezochte artiesten, sporters of tv-programma’s. Je hebt vast ook wel gezocht op Heel Holland Bakt, Chateau Meiland of Dancing with the Stars.

Een leuke toplijst is die met de vraag ‘Wat is…?’, waarbij we veel uiteenlopende onderwerpen zien. Op nummer één staat isogram, maar mensen zochten ook naar wat een podcast, kroongetuige of Area 51 precies was. Via de webpagina kun je ook kijken naar andere landen of bijvoorbeeld de wereldwijde zoektrends van afgelopen jaar.

Al met al genoeg leuks om even te doorheen te scrollen en jezelf eens af te vragen of jij op één (of meerdere) van die zoektermen hebt gezocht afgelopen jaar. Laat het ons weten in de reacties!

