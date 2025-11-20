Deze Google TV-afstandsbediening heeft geen batterijen nodig

Het nare van afstandsbedieningen is dat ze batterijen nodig hebben, maar daar komt verandering in. Er is namelijk een nieuwe Google TV-afstandsbediening in de maak die werkt op lichtenergie.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Google TV-afstandsbediening werkt op lichtenergie

Batterijen zijn slecht voor het milieu, ze verdwijnen soms op magische wijze in de bank en uiteindelijk raken ze leeg. Hoe minder apparaten er afhankelijk van zijn, hoe beter. Vandaar dat we het plan voor een Google TV-afstandsbediening die werkt op zonne-energie behoorlijk aantrekkelijk vinden.

Ohsung Electronics, een partner van Google, is zo’n apparaatje aan het ontwikkelen. Zonne-energie is overigens niet helemaal het juiste woord, want hij laadt volgens het bedrijf ook gewoon op als je hem binnen op de salontafel laat rondslingeren. Misschien kunnen we dus beter spreken van lichtenergie.

Afstandsbedieningen hebben natuurlijk relatief weinig stroom nodig. Daarom zijn het prima kandidaten om van de ouderwetse batterijen af te halen. Sterker nog, Ohsung ontwikkelde jaren geleden al een soortgelijk exemplaar, maar die was een stuk groter dan normale varianten. Daarom is hij uiteindelijk nooit in productie genomen.

Deze nieuwe versie is ongeveer even groot als bestaande Google TV-afstandsbedieningen. Bovendien zit er zowel aan de voor- als aan de achterkant een zonnecel. Je hoeft dus niet na te denken hoe je hem neerlegt. Hij zou het in theorie altijd en voor eeuwig moeten blijven doen.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Voorlopig niet in de winkel

Voor je naar de winkel rent: voorlopig is deze afstandbediening alleen een concept. Hij is dus nog niet te koop. Wel lijkt de kans aanwezig dat je hem in de toekomst bij Google TV-mediaspelers geleverd krijgt. Misschien bundelt de zoekgigant hem zelfs wel met een nieuwe versie van hun Google TV Streamer. Dat zou prima passen in het streven om producten zo duurzaam mogelijk te maken.

Wil jij een afstandsbediening die werkt op lichtenergie? Of zou je toch bang zijn dat hij na twee weken bewolking niet meer werkt? Laat het weten in de reacties!