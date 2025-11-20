Deze Google TV-afstandsbediening heeft geen batterijen nodig

Mike Peek
Mike Peek
20 november 2025, 9:05
2 min leestijd
Deze Google TV-afstandsbediening heeft geen batterijen nodig

Het nare van afstandsbedieningen is dat ze batterijen nodig hebben, maar daar komt verandering in. Er is namelijk een nieuwe Google TV-afstandsbediening in de maak die werkt op lichtenergie.

Lees verder na de advertentie.

Google TV-afstandsbediening werkt op lichtenergie

Batterijen zijn slecht voor het milieu, ze verdwijnen soms op magische wijze in de bank en uiteindelijk raken ze leeg. Hoe minder apparaten er afhankelijk van zijn, hoe beter. Vandaar dat we het plan voor een Google TV-afstandsbediening die werkt op zonne-energie behoorlijk aantrekkelijk vinden.

Ohsung Electronics, een partner van Google, is zo’n apparaatje aan het ontwikkelen. Zonne-energie is overigens niet helemaal het juiste woord, want hij laadt volgens het bedrijf ook gewoon op als je hem binnen op de salontafel laat rondslingeren. Misschien kunnen we dus beter spreken van lichtenergie.

Google TV-afstandsbediening

Afstandsbedieningen hebben natuurlijk relatief weinig stroom nodig. Daarom zijn het prima kandidaten om van de ouderwetse batterijen af te halen. Sterker nog, Ohsung ontwikkelde jaren geleden al een soortgelijk exemplaar, maar die was een stuk groter dan normale varianten. Daarom is hij uiteindelijk nooit in productie genomen.

Deze nieuwe versie is ongeveer even groot als bestaande Google TV-afstandsbedieningen. Bovendien zit er zowel aan de voor- als aan de achterkant een zonnecel. Je hoeft dus niet na te denken hoe je hem neerlegt. Hij zou het in theorie altijd en voor eeuwig moeten blijven doen.

Voorlopig niet in de winkel

Voor je naar de winkel rent: voorlopig is deze afstandbediening alleen een concept. Hij is dus nog niet te koop. Wel lijkt de kans aanwezig dat je hem in de toekomst bij Google TV-mediaspelers geleverd krijgt. Misschien bundelt de zoekgigant hem zelfs wel met een nieuwe versie van hun Google TV Streamer. Dat zou prima passen in het streven om producten zo duurzaam mogelijk te maken.

Wil jij een afstandsbediening die werkt op lichtenergie? Of zou je toch bang zijn dat hij na twee weken bewolking niet meer werkt? Laat het weten in de reacties!

Download de Android Planet-app

Download de Android Planet-app
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
Bron: 9to5Google
Bron afbeelding: 9to5Google
Heeft dit artikel je geholpen?
Reageer
Google Google TV

Bekijk ook

Gemini komt deze winter naar populaire Google TV Streamer

Gemini komt deze winter naar populaire Google TV Streamer

29 oktober 2025

AI op het grote scherm: Gemini komt naar Google TV

AI op het grote scherm: Gemini komt naar Google TV

23 september 2025

‘Slimme tv’s met Google TV worden goedkoper, maar ook slechter’

‘Slimme tv’s met Google TV worden goedkoper, maar ook slechter’

23 mei 2025

‘Google TV-app krijgt subtiel, maar fris herontwerp’

‘Google TV-app krijgt subtiel, maar fris herontwerp’

25 maart 2025

Lezersreacties

Deel je kennis of stel een vraag. Dat kan anoniem of met een Disqus account.

Het laatste nieuws, tips en meer Android in je inbox

Menu
Nieuws
Reviews
Smartphone
Tablet
Wearable
Vergelijk
Sim only
Black Friday
Over ons Contact Adverteren