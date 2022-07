‘Google TV gaat je automatisch inloggen bij streamingdiensten’

Google TV-apparaten worden in de toekomst nog iets fijner in gebruik. Google zou ervoor willen zorgen dat je automatisch wordt ingelogd bij je favoriete streamingdiensten. Dit is hoe het zou werken.

Zo wordt Google TV nog slimmer

Als je een Google TV-apparaat – zoals de Chromecast met Google TV – in huis haalt, moet je ‘m logischerwijs eerst instellen voordat je kan beginnen met kijken. Je logt in met je Google-account, installeert de apps van de streamingdiensten die je gebruikt en logt vervolgens ook hier in met je accounts.

In de toekomst zou het niet meer nodig zijn om je favoriete apps te downloaden en in te loggen, want dit gaat Google TV voor je doen. Dit ontdekte 9to5Google, dat hiervoor aanwijzingen vond in een apk-bestand van de Google TV Setup-app. Bij het instellen van een Google TV-dongle worden dan automatisch bijvoorbeeld Netflix, Disney Plus en Amazon Prime Video geïnstalleerd – en het inloggen wordt ook voor je gedaan.

Google TV kijkt hiervoor naar een apparaat waarop je bent ingelogd met je Google-account, zoals je smartphone of tablet. Als je daar de Netflix-, HBO Max– en Prime Video-app op hebt staan en bent ingelogd, wordt dit automatisch overgezet naar het Google TV-apparaat. Handig, want hierdoor hoef je niet telkens je wachtwoorden op te zoeken en dit handmatig in te voeren.

Het is onduidelijk wanneer deze feature aan Google TV wordt toegevoegd. Er worden regelmatig nieuwe functies in apk-bestanden van Google-apps ontdekt, maar het duurt vaak dan nog even voordat de optie echt beschikbaar wordt.

Chromecast met Google TV

Sinds kort is de Chromecast met Google TV officieel in Nederland verkrijgbaar. Het apparaatje werd daarvoor al geruime tijd aangeboden door Nederlandse (web)winkels via grijze import. Hierdoor kon je het handige streamingapparaatje al gebruiken om naar je favoriete films en series te kijken.

De Chromecast met Google TV werkt anders dan de reguliere Chromecast. Je bedient de dongle namelijk met een afstandsbediening en krijgt een volledige interface (Google TV). Je hebt daarom niet meer je smartphone nodig om films, tv-series en YouTube-video’s naar je televisie te streamen, al is dit wel mogelijk. Via de Play Store op Google TV kun je de apps van populaire streamingdiensten installeren.

Meer weten? In de review van de Chromecast met Google TV lees je precies wat je allemaal met het apparaatje kan.