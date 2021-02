Google TV krijgt simpele basismodus: zo gaat het werken

Slimme televisies die standaard op Google TV draaien, hebben straks ook de beschikking over een zogeheten ‘basismodus’. Hiermee worden alle smart-tv-functies uitgeschakeld en in dit artikel lees je hoe het werkt.

Google TV basismodus: zo werkt het

Hoewel op er dit moment nog geen televisies beschikbaar zijn die op Google TV draaien, krijgen ze straks wel een basismodus. Dit heeft Google laten weten aan website 9to5Google, dat ook over screenshots van de functie beschikt. De basismodus is specifiek bedoeld voor televisies en verschijnt niet op de Chromecast met Google TV, die wel op de Android TV-opvolger draait.

De basismodus van Google TV.

De basismodus schakelt alle smart-tv-functies van Google TV uit. Hierbij kun je denken aan alle apps voor bijvoorbeeld streamingdienst. Ook de Google Assistent werkt dan niet meer en het is niet meer mogelijk om beelden te casten naar een televisie. Is de basismodus ingeschakeld, dan ziet Google TV er ook een stuk simpeler en ‘kaler’ uit.

Het is overigens altijd mogelijk om de basismodus van Google TV weer uit te schakelen en toegang te krijgen tot alle slimme opties van de software. Volgens Google is de basismodus handig voor gebruikers die geen internettoegang hebben, of niet van plan zijn om de smart-tv-functionaliteiten te gebruiken.

Chromecast met Google TV

De nieuwste Chromecast, die eind vorig jaar werd uitgebracht, draait ook op Google TV. Hierdoor beschikt het apparaatje over een eigen interface met apps, voor bijvoorbeeld Netflix, Videoland, YouTube en Spotify. De Chromecast heeft bovendien een afstandsbediening en kun je daardoor makkelijker bedienen. Het is ook mogelijk om films en series vanaf je smartphone te streamen naar de Chromecast met Google TV, zoals het apparaatje officieel heet. Net als bij de ‘oude’ Chromecast dus.

Wil je meer weten over de nieuwe Chromecast én Google TV? Lees dan onze uitgebreide review. We hebben ook een video (zie hieronder) over de nieuwste hdmi-dongle gemaakt, waarin we alle features en vernieuwingen met je bespreken. Het streamingapparaat is helaas (nog) niet officieel in Nederland verkrijgbaar.

