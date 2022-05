Eindelijk: Google TV krijgt profielen voor meerdere gebruikers

Google TV was altijd al een handige interface, maar miste een belangrijke functie: profielen. Daar komt nu verandering in, want Google voegt deze veelgevraagde feature eindelijk toe.

Google TV voegt profielen toe

De Chromecast met Google TV is een puike mediaspeler en Google TV zelf een fijn platform. Ten opzichte van het oudere Android TV biedt het een veel persoonlijkere ervaring, met aanbevelingen op basis van je kijkgedrag. Maar wat nou als je je televisie deelt met je partner, kinderen, oma of inwonende tante? Tot nu toe werden alle aanbevelingen op een hoop gegooid en zag je dus misschien series of films waar je helemaal niet in geïnteresseerd bent.

Gelukkig komt Google nu eindelijk met profielen voor Google TV. Zo krijgt iedereen die gebruikmaakt van jouw Chromecast, of slimme televisie met deze interface, zijn eigen pagina. Je ziet dus alleen nog aanbevelingen die echt voor jou gelden. Bovendien zie je waar jij gebleven was met je favoriete serie en niet iemand anders die hem toevallig ook kijkt.

Alle gebruikers hebben toegang tot dezelfde apps, met uitzondering van minderjarigen. Voor hen waren er al aparte kindprofielen beschikbaar die volwassen content blokkeren. Google rolt de profielen voor Google TV de komende dagen en weken wereldwijd uit voor alle gebruikers.

→ Lees onze review van de Chromecast met Google TV

Is er een nieuwe Chromecast op komst?

De Chromecast met Google TV is alweer een paar jaar oud. Volgens geruchten werkt Google dan ook aan een nieuw model, maar dat lijkt geen stap vooruit te worden. De naam van het apparaatje is namelijk Chromecast HD met Google TV. Dat suggereert een goedkopere variant die niet met 4K, maar alleen met full-hd-beelden overweg kan. Over een echte opvolger van het huidige topmodel is helaas nog niets bekend.

