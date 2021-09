Google TV-app komt naar België, maar nog niet naar Nederland

De Google TV-app komt naar Europa. Onder andere België krijgt de vervanger van de Play Movies & TV-app, maar Nederland nog niet.

Google TV naar België

Google brengt de Google TV-app de komende weken in veertien nieuwe landen uit. Daar zit België bij, maar Nederland nog niet. Opvallend, omdat het niet vaak gebeurt dat nieuwe tech op deze manier eerst bij de zuiderburen wordt uitgebracht.

Verder komt Google TV onder andere naar Frankrijk, Duitsland, Spanje en het Verenigd Koninkrijk. Waarom Nederland er nog niet tussen zit is niet duidelijk.

Google TV vervangt op Android de Play Movies & TV-app. Via Google TV kun je niet alleen films en series kijken die Google via zijn winkel aanbiedt, maar ook de content bekijken van andere streamingdiensten zoals Netflix.

Helemaal nieuw is dat de Google TV-app een afstandsbedieningfunctie krijgt. Daarmee kun je via je smartphone de televisie besturen. Zo kun je naar een andere streamingdienst toe, het volume regelen en de Google Assistent oproepen. Via de app is de televisie zelfs aan te zetten, zodat je geen extra afstandsbediening meer nodig hebt.

Google TV en de nieuwe Chromecast

Google TV wordt ook gebruikt als software voor de allernieuwste Chromecast. Aangezien de Google TV-app in Nederland nog niet verkrijgbaar is, is de nieuwe Chromecast dat ook niet. Het is nog niet duidelijk of de nieuwe Chromecast binnenkort wel in België verkrijgbaar zal zijn.

Koop je de nieuwe Chromecast via een onofficiële weg, dan is het systeem ook gewoon in het Nederland te gebruiken met de meeste Nederlandse apps. Toch werkt het nog niet allemaal naar behoren. Zo werken slimme contentsuggesties per streamingdienst nog niet. Lees meer over de nieuwe Chromecast in onze Chromecast 2020-review.