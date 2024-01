Chromecast met Google TV vertelt je wanneer je wordt gebeld

Google TV blijft updates krijgen, de een groter dan de ander. Het lijkt erop dat Google je nu op de hoogte wil houden via de software voor televisies. Het besturingssysteem gaat je vertellen wanneer je wordt gebeld.

Notificaties op Google TV

De meest recente update voor Google TV-apparaten, zoals de Chromecast met Google TV, bevat de optie om voortaan notificaties van je telefoon door te sturen naar je tv. Hierbij gaat het om meldingen van communicatie-apps, zodat je geen telefoontjes meer mist als je een film of serie kijkt. De nieuwe feature is nu ontdekt in Google Meet. Je kan in de instellingen van Google TV zelf kiezen om deze meldingen in- of uit te schakelen.

Wanneer je Google Meet opent, krijg je een melding dat de notificaties voor bellen zijn geactiveerd. De kans is aanwezig dat de functie naar andere bel-apps zoals Zoom en Skype komt. Wel moet de app beschikbaar zijn voor Google TV om er meldingen van te kunnen ontvangen.

Je kan helaas niet kiezen vanuit Google TV om voor de ene bel-app wel of geen notificaties te ontvangen: zet je het aan voor Skype, dan werkt het bijvoorbeeld ook voor Zoom. Indien je in de app zelf de notificaties in- en uit kan schakelen, kan je het wel los kiezen.

De nieuwe functionaliteit voor Google TV-notificaties komt niet uit de lucht vallen: al eerder kwam deze langs in een bètaversie van het Android TV-besturingssysteem. Het heeft desondanks even geduurd voordat de optie naar Google TV kwam.

Zo stel je de functie in

De instelling om je belnotificaties in te schakelen is gelukkig niet lastig te vinden. Deze staat onder ‘Accounts en aanmelden’ > ‘Account’ > ‘Notificaties voor bellen.’ De meldingen zijn na de update standaard al geactiveerd als je Google Meet hebt geïnstalleerd, maar je kunt via deze weg de optie uitschakelen.

Ongetwijfeld gaat Google de komende tijd zich meer bezighouden met Google TV als hub voor meldingen en smart home-instellingen. De aankondiging dat LG-tv’s vanaf 2024 een ingebouwde Chromecast bevatten en een manier om Google Home te besturen is daar een indicator van.

