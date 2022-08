‘Google TV-apparaten krijgen meer opslagruimte’ (en dat is hard nodig)

Google wil dat nieuwe Android TV- en Google TV-apparaten minstens 16GB aan opslagruimte hebben, zo blijkt uit nieuwe informatie. En dat is belangrijker dan je waarschijnlijk denkt.

‘Google TV moet meer opslagruimte krijgen’

Google heeft de nodige plannen met Android TV en Google TV, zo blijkt uit een artikel van website Protocol. Het bedrijf wil ervoor zorgen dat Nest-speakers gebruikt kunnen worden voor het geluid van Android TV- en Google TV-apparaten. Google zou ook van plan zijn om Fitbit- en Wear OS-integratie toe te voegen, zodat je gezondheidsinformatie op het grote scherm kan checken.

De bron schrijft echter ook dat Google de makers van Android TV- en Google TV-dongles aanspoort om minstens 16GB aan opslag te implementeren. Hierbij gaat het om nieuwe apparaten die op Android 13 zullen draaien. Dit klinkt misschien als een kleine verbetering, maar een grotere hoeveelheid opslag zou behoorlijk belangrijk voor Google TV en Android TV zijn.

Omdat er meer opslag aanwezig is, hebben streamingdongles ook meer ruimte om apps op te slaan. Daarnaast kunnen software-updates makkelijker worden uitgerold en geïnstalleerd. De Chromecast met Google TV heeft bijvoorbeeld slechts 8GB opslag, waardoor gebruikers al snel tegen het limiet aanlopen. De hdmi-dongle krijgt ook maar weinig updates, vermoedelijk omdat ‘ie hiervoor simpelweg niet genoeg opslag heeft.

De Chromecast met Google TV draait bijvoorbeeld nog op software die is gebaseerd op Android 11, een bijna twee jaar oude versie van het besturingssysteem. Het is bovendien onduidelijk of en wanneer een Android 12-update volgt. Daarnaast brengt Google maar weinig software-updates uit: pas in juli verscheen de eerste update van 2022, met slechts een recente beveiligingspatch en kleine aanpassingen.

Chromecast met Google TV

Of Google ook van plan is om een nieuwe Chromecast met meer opslag uit te brengen, weten we niet. Al een tijdje gaan geruchten over een nieuwe Chromecast, maar dit lijkt een goedkopere versie te worden die maximaal in 1080p (full-hd) kan streamen. De huidige Chromecast met Google TV kan ook overweg met 4K-beelden.

De Chromecast met Google TV werd eind 2020 uitgebracht en is sinds kort ook officieel in Nederland te koop. De streamingdongle lijkt in de basis op de ‘normale’ Chromecast, maar heeft veel meer features – waaronder een afstandsbediening en volledig interface. Je kan apps installeren, aanbevelingen voor nieuwe films en series krijgen en een kijklijst bijhouden.

→ Meer weten? In de Chromecast met Google TV review lees je alles over het streamingapparaatje!