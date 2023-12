Google TV wordt stuk sneller en biedt meer opslagruimte voor apps

Google heeft een fijne update aangekondigd voor apparaten die zijn uitgerust met Google TV. De software start binnenkort stukken sneller op en biedt meer ruimte voor de installatie van third party-apps.

Google TV wordt sneller in gebruik: dit moet je weten

Google zegt geluisterd te hebben naar de vele gebruikers van Google TV en heeft enkele fijne updates aangekondigd voor het platform. Via een blogpost lezen we dat apparaten met de software binnenkort een stuk sneller moeten werken. Daarbij gaat het niet alleen om televisies met Google TV, maar ook om de verschillende Chromecasts met de software.

Het startscherm met de aanbevelingen daarop wordt sneller getoond en de navigatie door de software wordt een stukje sneller. Dat komt onder andere doordat apps die standaard zijn geïnstalleerd zijn minder geheugen gebruiken. Er is gesleuteld aan de rest van de interface, waardoor scrollen en apps openen wat sneller gebeurt.

Ook entertainment wordt sneller afgespeeld en de interface wordt rapper geladen. Tot slot is er gewerkt aan het geheugenverbruik van de Google TV-software, waardoor alles weer soepeler aanvoelt.

Meer opslagruimte voor zelf te installeren apps

Standaard zijn er ook verschillende apps geïnstalleerd op Google TV-apparaten en die nemen uiteraard de nodige opslagruimte in. De zoekgigant noemt in de blogpost dat daar ook naar gekeken is en dat apps geoptimaliseerd zijn, waardoor ze minder ruimte innemen. Dat betekent dat je als eindgebruiker meer opslag kunt gebruiken om zelfs apps te installeren. Zo kun je allerlei streamingapps installeren zoals Netflix, Videoland of HBO Max, maar je kunt ook denken aan bijvoorbeeld Spotify of verschillende games.

De update voor Google TV rolt per direct uit, maar dat gaat wel gefaseerd. Het kan dus even duren voordat jij de nieuwe software ook ziet op jouw televisie of Chromecast.

Chromecast met Google TV nu al sneller maken

Heb je nu al een Chromecast die draait op Google TV en vind je ‘m soms wat traag? Dankzij een kleine truc kun je er nu al voor zorgen dat ‘ie wat rapper is. Dat werkt door de ‘alleen apps’-modus te activeren, waarmee je de interface grotendeels uitschakelt. Daardoor hoeft de streamingdongle de zware interface niet meer te berekenen en is er meer geheugen over voor andere zaken.

