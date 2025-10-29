Gemini komt deze winter naar populaire Google TV Streamer

Dat Gemini op termijn op bijna geen enkel slim apparaat meer weg te denken is, lijkt slechts een kwestie van tijd. Binnenkort is het de beurt aan de Google TV Streamer. Maar, er is wel nog een hoop onduidelijk.

Uitrol Gemini op televisies begonnen

De uitrol van Gemini hebben we eerder uitgebreid besproken. Nu is er weer iets nieuws te melden; dit keer over de populaire Google TV Streamer. Google brengt Gemini aankomende winter naar Google TV met als doel ”een geoptimaliseerde ervaring voor grotere schermen te bieden”.

De primeur is voor de QM9K-serie van het Chinese TCL. Toch meldde een eigenaar van een Sony Bravia eerder deze maand op Reddit dat Gemini ook ineens op zijn tv beschikbaar was. Dit gebeurde na het updaten van de Google TV Home-app via de Play Store.

Over een tijdje zullen de Google TV Streamer en ”veel meer apparaten” volgen, aldus Google. Welke apparaten precies bedoeld worden, is nog niet bekend. Ook over de volgorde van de Gemini-introductie (welke slimme tv’s eerst?) tasten we nog in het duister.

Hierom gebruik je Gemini op je tv

Met Gemini (de opvolger van Google Assistent) kunnen gebruikers tijdens het streamen specifieke vragen stellen. Denk bijvoorbeeld aan de vraag om vergelijkbare series als jouw favoriet, om zo nieuwe inspiratie op te doen.

Ook het beschrijven van een serie waarvan je de naam even niet meer weet, is een mogelijkheid. Daarnaast ben je wellicht al gewend aan het aansturen van je slimme apparaten met Gemini. Of dat voor slimme tv’s precies zo werkt als met de Google Assistent, weten we niet.

Daar blijft het niet bij. Google teaset ons door te zeggen dat ”er snel meer Gemini-mogelijkheden voor tv’s komen”. Daarop zullen we dus waarschijnlijk nog tot december (of begin 2026) moeten wachten. Wordt vervolgd.

