Google TV Streamer krijgt (nu pas) de eerste update van 2026

De populaire Google TV Streamer krijgt zijn eerste update van 2026. De nieuwste software is ook in Nederland nu te downloaden.

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We moesten er even op wachten, maar Google heeft eindelijk een update voor de TV Streamer uitgebracht. Dit is pas de eerste update in 2026 voor de populaire mediaspeler en je kan ‘m nu downloaden en installeren. De nieuwe software is ook beschikbaar in Nederland en 219MB groot.

De update (met versienummer UTTK.260317.003) brengt de beveiligingspatch van april 2026 met zich mee. Daarmee is de beveiliging van de TV Streamer weer up-to-date, al was dat ook hard nodig. De Google TV Streamer kreeg vorig jaar in oktober zijn laatste update, met de beveiligingspatch van augustus 2025.

De nieuwste software lost verder enkele bugs op en zou voor prestatieverbeteringen moeten zorgen. Het binnenhalen van de update is simpel. Ga op je Google TV Streamer naar de instellingen en kies voor ‘Systeem’. Selecteer vervolgens ‘Over’ en druk op ’Systeemupdate’, waarna de update verschijnt en je het installatieproces kan starten.

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Meer over de Google TV Streamer

De TV Streamer is de opvolger van de Chromecast met Google TV en de enige mediaspeler die Google momenteel verkoopt. Het apparaatje is met een adviesprijs van 119 euro een stuk duurder dan de Chromecast, maar ook regelmatig in de aanbieding bij webwinkels.

De TV Streamer sluit je niet direct aan op een hdmi-poort van je televisie, maar zet je op je televisiemeubel neer. De mediaspeler is een stuk sneller dan de Chromecast, heeft een verbeterde afstandsbediening en draait alle apps van de bekende streamingdiensten. Denk aan Netflix, Videoland, HBO Max, Disney Plus en SkyShowtime.

Meer weten? Lees dan ook onze Google TV Streamer review via de knop hieronder!