Update maakt Chromecast met Google TV sneller: dit moet je weten

Google werkt aan een fijne en belangrijke update voor de Chromecast met Google TV en andere apparaten met Google TV. Lees hier wat je kan verwachten.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Google maakt bekend dat het veel verbeteringen gaat doorvoeren aan Google TV. Dit is het besturingssysteem dat op de Chromecast met Google TV, sommige smart-tv’s en andere streamingdongles draait. Google TV is de ‘opvolger’ van Android TV – dat al veel langer beschikbaar is – al hebben beide softwareplatformen veel gelijknissen.

In een blog is te lezen dat Google TV sneller wordt door verschillende aanpassingen en optimalisaties. Dat moet ervoor zorgen dat het homescherm sneller wordt ingeladen, zodat je vlotter een film of serie kan starten. Ook het ‘Voor jou’-tabblad is aangepast, waardoor je fijner door de losse tabbladen bladert. Google TV zou na de update ook minder werkgeheugen verbruiken.

Google TV krijgt verder standaard een functie om opslagruimte vrij te maken. Dat is handig, want de meeste streamingdongles hebben maar 8 of 16GB ruimte om apps op te installeren. Een gedeelte van de opslag wordt overigens ingenomen door Google TV zelf. Op de Chromecast met Google TV is deze opslagfeature al een tijdje beschikbaar.

De verbeteringen worden de komende tijd naar Google TV-apparaten uitgerold, maar Google laat niet weten wanneer we ze precies kunnen verwachten. Op de Android Planet-redactie kijken we uit naar de update, want zeker de Chromecast met Google TV is bij vlagen ronduit langzaam.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Streamen met de Chromecast met Google TV

De Chromecast met Google TV is de meest recente streamingdongle van de zoekgigant. Het apparaat werd al in 2020 uitgebracht, maar is pas sinds dit jaar officieel in Nederland te koop. Dankzij grijze import kon je de Chromecast echter al geruime tijd bij Nederlandse webwinkels aanschaffen.

De Chromecast met Google TV werkt in de basis hetzelfde als eerdere Chromecasts, maar is dankzij de interface veel uitgebreid. Je krijgt een afstandsbediening om het apparaatje mee te bedienen en kan van alle populaire streamingdiensten apps installeren. Het is ook mogelijk om een kijklijst bij te houden en aanbevelingen voor nieuwe films en series te krijgen.

→ Meer weten? In de Chromecast met Google TV review lees je alles over het streamingapparaatje!

Lees meer over de Chromecast met Google TV: