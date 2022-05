Wat is het verschil tussen Google TV en Android TV?

Een tikkeltje verwarrend is het wel. De derde generatie Chromecast (uit 2018) draait op Android TV, terwijl het nieuwste model met Google TV wordt geleverd. Wat is het verschil tussen deze softwaresystemen? Je komt erachter in deze Google TV vs Android TV-vergelijking.

Google TV vs Android TV: dit zijn de verschillen

Je ‘domme’ tv ‘slim’ maken: dat is de belofte van de Chromecast. Googles razendpopulaire mediaspeler kwam in 2014 naar Nederland en wordt, net als een Android-telefoon, aangestuurd door software. Dankzij Android TV kun je onder meer Netflix-films en -series naar je Chromecast streamen, of Spotify op het grote tv-scherm gebruiken.

In 2020 verscheen Google TV ten tonele, samen met de (tot dusver) nieuwste Chromecast. De officiële naam van dit model, Chromecast met Google TV, laat weinig aan de verbeelding over. De nieuwste Google-mediaspeler neemt afscheid van Android TV en draait op Google TV.

1. Geen opvolger

Of toch niet helemaal? Om maar direct met de grootste mythe te beginnen: Google TV is niet de opvolger van Android TV. In werkelijkheid is Google TV een aangepaste versie van Android TV. Het softwaresysteem voor slimme tv’s heeft meer functies en een ander design, maar het fundament is gebouwd op Android TV.

Dit is helemaal niet vreemd, want op smartphones werkt het precies hetzelfde. Een telefoon van Samsung draait immers op Android, met daaroverheen het eigen sausje (One UI) van de fabrikant. Hetzelfde geldt bijvoorbeeld voor telefoons van OnePlus, Oppo en Motorola.

2. Een behulpzaam thuisscherm

In basis doen Android TV en Google TV hetzelfde. Met beide systemen kun je (telefoon-)apps naar de tv streamen, games spelen via Google Stadia (afhankelijk van het model Chromecast) en bijvoorbeeld YouTube of Netflix opstarten.

Er zijn echter (kleine) verschillen als we naar het thuisscherm gaan kijken. Het opstartscherm van Google TV is namelijk helemaal op maat gemaakt, terwijl die van Android TV wat minder persoonlijk is.

Google TV Android TV

Google TV doet aanbevelingen op basis van smaak en laat zich hierbij volledig leiden door inhoud. Kijk jij bijvoorbeeld veel komediefilms, dan gaat het systeem films en series zoeken die hier precies op aansluiten.

Deze aanbevelingen zijn niet alleen op je kijk- en luistergedrag gebaseerd, maar ook op je interacties met de Google Assistent, Googles stemhulpje. Verder wordt er gebruikgemaakt van kunstmatige intelligentie om zoveel mogelijk relevante ‘content’ (zoals films en series) voor jou aan te raden.

Google TV laat zich dus leiden vanuit de inhoud. Het softwareplatform doet aanbevelingen voor films en series die jij mogelijk tof vindt en plaatst deze op het thuisscherm. De achterliggende gedachte is dat je hierdoor niet eerst een streamingdienst hoeft op te starten om daarna een film uit te zoeken, maar direct kunt beginnen met kijken.

Android TV laat zich juist leiden door apps. Dit platform doet ook aanbevelingen voor mogelijk interessante films en series, maar kijkt hierbij vooral naar de apps die jij gebruikt.

3. Beter voor de kleintjes

Google TV is daarnaast kindvriendelijker dan Android TV. Dit heeft alles te maken met het feit dat ouders bij eerstgenoemde meerdere kindprofielen kunnen aanmaken. Op die manier kunnen zij heel makkelijk bepalen wat hun kleine wel en niet mag kijken. Het fijne hieraan is dat je de instellingen per kind kunt regelen door ze allemaal hun eigen kijkprofiel te geven.

Op Android TV is dit niet mogelijk. Wel kunnen ouders bepaalde films en series achter slot en grendel plaatsen, bijvoorbeeld door een leeftijdsslot te activeren. Het nadeel hieraan is dat de regels voor alle gebruikers gelden.

4. Live tv (maar niet hier)

Een ander belangrijk verschil is dat je met Google TV naar tv kunt kijken, in tegenstelling tot Android TV. Eerstgenoemde heeft een speciaal tabblad op het thuisscherm, ‘Live’, waarbij je kunt zappen tussen verschillende zenders.

Helaas werkt deze mogelijkheid (nog) niet in Nederland. Wel is het natuurlijk mogelijk om de app van jouw tv-provider te installeren. Hiermee kun je vervolgens, hetzij via een omweg, alsnog live tv-kijken met een Chromecast.

Google TV vs Android TV: conclusie

Samenvattend zijn er meerdere verschillen tussen Google TV en Android TV. Eerstgenoemde is persoonlijker door inhoud boven apps te plaatsen. Verder is Google TV de betere keuze voor ouders, want dankzij de speciale kindprofielen kun je kleine kinderen makkelijker beschermen tegen dingen die duidelijk voor volwassenen zijn gemaakt.

De toevoeging van live tv op Google TV is tof, maar helaas werkt de functie niet in Nederland. Of hier in de toekomst verandering in komt, is nog onduidelijk.

Krijgt Android TV een update?

Het lijkt er niet op dat slimme tv’s die nu op Android TV draaien een update naar Google TV mogen verwachten. Wel komen er steeds meer voorheen exclusieve Google TV-functies naar Android TV, zoals de mogelijkheid om een kijklijst te maken en de aanbevelingen op het thuisscherm. Nieuwe tv’s draaien steeds vaker uit de doos op Google TV.

