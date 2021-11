Google schakelt tweestapsverificatie automatisch in: dit moet je weten

Bij gebruikers met een Google-account wordt binnenkort automatisch tweestapsverificatie ingeschakeld. Hierdoor worden accounts een stuk veiliger.

Google-accounts krijgen automatisch tweestapsverificatie

Het lijkt erop dat Google is begonnen met het automatisch inschakelen van tweestapsverificatie. Android Police meldt dat meerdere gebruikers een melding hebben gekregen dat tweestapsverificatie (of 2FA) is geactiveerd – als ze dit nog niet hadden gedaan. Google maakte vorige maand al bekend dat het 2FA zou aanzetten bij miljoenen accounts, om ze op deze manier veiliger te maken.

Op een supportpagina legt Google uit hoe de verificatie in twee stappen werkt. Eigenaren van accounts die tweestapsverificatie nog niet gebruiken, krijgen zeven dagen voordat de functie wordt ingeschakeld een melding (of e-mail) hiervan. Hierdoor kunnen gebruikers zich alvast voorbereiden op de beveiligingsfeature. Op de screenshot hierboven zie je hoe de melding van Google eruitziet.

Zo werkt tweestapsverificatie

Met tweestapsverificatie maak je je Google-account (en al je andere accounts) veel veiliger, omdat je een extra beveiligingslaag toevoegt. Als je inlogt, moet je naast een wachtwoord invoeren een extra stap doorlopen om in te loggen. Hiermee bevestig je als het ware dat jij diegene bent die probeert in te loggen, en niet een kwaadwillende die misschien je wachtwoord heeft gestolen.

De tweestapsverificatie van Google gaat via een inlogprompt. Oftewel: je krijgt een melding op je smartphone als je wil inloggen en moet deze aantikken. Het is ook mogelijk om voor een sms-verificatiecode of authenticator-app te kiezen. Zo’n app genereert codes die je kan gebruiken om extra veilig in te loggen. Voorbeelden zijn Google Authenticator, Authy en LastPass Authenticator.

Meer beveiligingstips

Ben je op zoek naar meer manieren om je accounts en smartphone veiliger te gebruiken? Check dan de uitgebreide Android-beveiligingsgids van Android Planet, waarin we je precies vertellen wat je kan doen en waar je op moet letten. Ook is het verstandig om te weten waar je op moet letten bij gevaarlijke Android-apps, zodat je problemen in de toekomst kunt voorkomen.