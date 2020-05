Later dit jaar verwachten we de Google Pixel 4a en Pixel 5-serie. Volgens geruchten verwijdert de zoekgigant bij die toestellen enkele handige functies. Zo kun je niet meer in de Pixel 4a knijpen om een handeling te activeren. Google verwijdert ook verschillende Pixel 5-functies.

Gerucht: Google verwijdert Pixel 5-functies

Een speciale Soli-chip werd geïntroduceerd bij de Google Pixel 4 en Google Pixel 4 XL. Volgens een tweet van Stephen Hall, redacteur bij 9to5Google, heeft de Google Pixel 5-serie geen Soli-radar aan boord. Die chip zorgt voor geavanceerde 3D-gezichtsherkenning. Samen met andere functies noemt de zoekgigant dat pakket aan nieuwe functies ‘Motion Sense’.

De Soli-radar detecteert namelijk beweging en als je het toestel op wilt pakken worden het scherm en de sensoren voor gezichtsherkenning al geactiveerd. Ook gezichtsherkenning in het donker is mogelijk, dankzij deze chip. Tot slot kun je ook enkele functies gebruiken zonder het toestel aan te hoeven raken. Zo veeg je door je hand boven het scherm te houden naar het volgende muzieknummer, of zet je je wekker uit.

Redenen voor deze keuze vooralsnog onbekend

Google zelf heeft nog niks losgelaten over functies van de Pixel 5 of het eventueel ontbreken van de Soli-radar. Verschillende redenen voor deze keuze zijn wel op te noemen. Zo zou het te maken kunnen hebben met de ervaringen van Pixel 4-gebruikers. Die zijn namelijk niet altijd even positief, want deze chip zou zorgen voor mindere accutijden. Ook de gezichtsherkenning werkt volgens gebruikers niet altijd even goed. In onderstaande review lees je al onze ervaringen met de Pixel 4 XL, Motion Sense en de Soli-chip.

Ook is kostenbesparing een argument om de chip weg te laten. Zo kan het toestel voor een lagere prijs in de markt worden gezet, waardoor Google het marktaandeel kan vergroten. Dat strookt met eerder verschenen vermeende specificaties. Daaruit blijkt dat de zoekgigant niet kiest voor high-end hardware, maar onder andere voor de Snapdragon 765-chip. Deze processor is onder andere te vinden in de Motorola Edge en Nokia 8.3 5G, beide met een adviesprijs van 599 euro.

‘Pixel 4a heeft geen aanraakgevoelige zijkanten’

In een andere tweet laat Stephen weten dat de aankomende Google Pixel 4a geen Active Edge-functionaliteit meer heeft. Door in de zijkanten van een Pixel-smartphone te knijpen activeer je snel een gekozen functie. Zo kun je bijvoorbeeld snel de Google Assistent opstarten of een binnenkomende oproep op stil zetten. Daarmee wordt het het eerste toestel in de Pixel-lijn die geen aanraakgevoelige zijkanten meer heeft.

Volgens de laatste geruchten wordt de Pixel 4a begin juni gepresenteerd. We verwachtten dat dit al in mei zou zijn op de ontwikkelaarsconferentie Google I/O. Dat hele evenement ging echter niet door vanwege de uitbraak van het coronavirus. De Google Pixel 5 en Pixel 5 XL zullen waarschijnlijk later dit jaar worden gepresenteerd op een ander evenement.

