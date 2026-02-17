‘Google lijkt nog steeds te werken aan streamen via Android Auto’

Met Android Auto worden je autoritjes een stuk aangenamer. Of het nu gaat om navigeren, entertainment onderweg of spraakbediening om berichten te sturen. Maar, twee belangrijke features ontbreken nog steeds.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Hoop op video nog niet vervlogen

We schreven eind december al dat code in een bètaversie van Android Auto zou kunnen hinten op de introductie van casten naar het autosysteem van Google. Dat ging destijds om Android-versie 15.9. Inmiddels zijn we bij 16.3 en lijkt daarin niets veranderd.

De plannen voor video’s afspelen op het scherm van Android Auto zijn dus nog niet geparkeerd. Sterker nog, in de nieuwste bèta is een nieuw vlaggetje toegevoegd voor video-apps. Dit zou kunnen duiden op een doorontwikkeling van de videofunctie.

Dat het kunnen afspelen en/of casten van video op Android Auto zo lang duurt, is niet gek. Er zijn allerlei verbindings- en veiligheidskwesties om rekening mee te houden.

Datzelfde kan niet gezegd worden van een andere opvallende functie in ontwikkeling. Eentje die beroepsbèta-onderzoekers van de website 9to5Google maar weer eens ontdekt hebben in versie 16.3: het langverwachte lichte thema.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Ook licht thema nog steeds niet af

Dat heeft nogal wat voeten in de aarde, want het lichte thema in Android Auto schijnt al een jaar in ontwikkeling te zijn en blijft maar ‘bijna klaar’, zonder ooit officieel het licht te hebben gezien. Waarom het zo lang moet duren, is ons een raadsel.

Op de meeste Android-apparaten is het schakelen van de lichte naar de donkere modus supersimpel in te stellen. Ook in veel apps is het makkelijk om voor een licht of donker thema te gaan. We zijn benieuwd naar de zwaarwegende redenen waarom Google zoveel tijd nodig heeft voor de introductie ervan.

Welke functie wil jij als eerst toegevoegd zien op Android Auto? Laat het ons weten in de reacties.

Al het Android Auto-nieuws