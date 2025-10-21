Stel de nieuwe Google Wallet-sneltoets niet in: dit is waarom

Ik begrijp niet helemaal waarom Google de nieuwe Wallet-sneltoets heeft toegevoegd, want hij brengt meer nadelen dan voordelen met zich mee.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Google Wallet sneltoets: dubbel tikken

De Google Wallet-app op je Android-telefoon heeft een probleem op het gebied van beveiliging. Je pas verschijnt automatisch zodra je het toestel tegen een betaalterminal houdt. Heb je jouw smartphone al ontgrendeld? Dan doet ‘ie meteen de contactloze betaling. En dat doet ‘ie ook als je telefoon al langere tijd is ontgrendeld.

In theorie zou iemand jouw ontgrendelde smartphone dus uit je handen kunnen grissen en vervolgens een contactloze betaling doen, zolang je toestel maar is ontgrendeld. Concurrent Apple doet dit een stuk veiliger. De Apple Wallet verschijnt zodra je twee keer op de aan/uit-knop drukt. Vervolgens is voor iedere betaling een Face ID-verificatie vereist, zelfs als de smartphone daarvoor al is ontgrendeld.

Wie de afgelopen weken de Google Wallet-app opende op zijn of haar telefoon, heeft kunnen zien dat Google zo’n soortgelijke sneltoets heeft gelanceerd. Door deze in te stellen, verschijnt je betaalpas zodra je twee keer op de stroomknop klikt. Handig, maar aan het probleem met de beveiliging verandert het niets.

Je kunt nog steeds contactloos betalen, zolang je telefoon daarvoor maar is ontgrendeld. Ook als je de nieuwe sneltoets inschakelt, verschijnt en betaalt je Android-telefoon automatisch als je ‘m bij de terminal houdt. Dat kun je niet uitschakelen. Het voelt dus alsof Google de gebruikerservaring van Apple kopieert, zonder daadwerkelijk extra beveiliging toe te voegen.

Daarnaast vervangt de nieuwe snelkoppeling de snelle toegang tot de camera-app. De enige manier om die snel te openen met een fysieke knop, is door twee keer op de aan/uit-knop te klikken. Het enige voordeel dat ik me kan bedenken, is dat je met deze sneltoets kan kiezen welke pas je wil gebruiken vóór de betaling. Dat doet je telefoon anders automatisch voor je, gebaseerd op de standaardpas voor contactloze betalingen.

Mis ik iets?

Dus, de nieuwe sneltoets is puur een extra manier om je Google Wallet-app te openen, ten koste van de sneltoets naar de camera. Ook is het grootste probleem met de Google Wallet-app hierdoor niet verholpen.

Als Google de concurrent zo graag wil nadoen qua gebruikservaring, moet het wat mij betreft ook de verificatie voor iedere betaling overnemen. Hoe handig het ook is om je telefoon meteen tegen de betaalterminal aan te kunnen houden, het is simpelweg niet zo veilig als hoe Apple het aanpakt.

Wat vind jij van de Google Wallet? Kan het veiliger en voegt de nieuwe sneltoets daadwerkelijk iets toe? Laat het weten in de reacties onderaan deze pagina. Ik ben benieuwd!