Tim Ligterink
22 augustus 2025, 11:01
2 min leestijd
Google Wachtwoordmanager is nu ein-de-lijk makkelijk te vinden

De wachtwoordmanager van Google is enorm verbeterd, dankzij een kleine verandering. Dit is er nieuw.

Google Wachtwoordmanager snelkoppeling-app

Meterial Expressive – Androids nieuwe vormgeving die werd aangekondigd in mei – komt eindelijk tot leven. Steeds meer Google-apps krijgen het kleurrijke herontwerp en met de komst van de Pixel 10-serie, lijkt Google grote stappen te maken met de uitrol. Zo ook bij de Google Wachtwoordmanager. Die ziet er nu niet alleen anders uit, maar is ook veel makkelijk te vinden, dankzij een “nieuwe” app.

Google Wachtwoordmanager

De Google Wachtwoordmanager zit al jaren ingebouwd in de Google Play Services van je Android-telefoon. Je hoefde hier dus geen app voor te downloaden om het te gebruiken. Om te kijken tussen je wachtwoorden moest je echter diep in de Google-app duiken en je accountinstellingen openen, vervolgens naar beveiligingsinstellingen gaan om daar de verstopte Wachtwoordmanager te vinden.

Google Wachtwoordmanager

Google Wachtwoordmanager

Google LLC

Gratis via Google Play

Die onhandige manier is verleden tijd, nu Google de Wachtwoordmanager in de Play Store heeft uitgebracht. Het lijkt misschien een volwaardige app, maar eigenlijk is het simpelweg een snelkoppeling naar het Wachtwoordmanager-menu dat voorheen zo onhandig te bereiken was. Tof, want deze zet je gewoon op je Android-thuisscherm.

Nieuw Material 3 Expressive-ontwerp

Wat betreft het vernieuwde ontwerp, sluit het helemaal aan bij de Material 3 Expressive-stijl van Android 16. De achtergrond past zich aan op de kleuren van je telefoon, er zijn afgeronde knoppen en de nieuwe zoekbalk blijft altijd in beeld voor makkelijker gebruik.

Verder heeft de app drie menu’s: bij ‘Accounts’ zie je een overzicht van de verschillende websites waarvoor je inloggegevens hebt opgeslagen. Bij ‘Checken’ controleer je eventuele veiligheidsrisico’s, zoals gehackte, dubbele of zwakke wachtwoorden. En dan is er nog het ‘Instellingen’-menu waar je de manager activeert en waar je wachtwoorden kunt exporteren.

Gebruik jij de Google Wachtwoordmanager, een andere of geen? Laat het weten in de reacties onderaan de pagina! Altijd op de hoogte zijn van het laatste Android-nieuws?

Bron afbeelding: Google
Software Beveiliging Android Smartphones Google

