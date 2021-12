Zo ziet Googles Wear OS 3 eruit zonder Samsung-schil

Google laat zien hoe zijn nieuwe Wear OS 3-software eruit gaat zien op aanstaande smartwatches. Vooralsnog heeft alleen Samsung een Wear OS 3-horloge uitgebracht, maar met een eigen softwareschil eroverheen.

Lees verder na de advertentie. Advertenties en adblockers Je ziet deze tekst omdat je een adblocker gebruikt en onze advertenties blokkeert. Dat vinden we jammer, want die advertenties hebben we nodig om onze onafhankelijke artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Google toont ‘vanille’ Wear OS 3

De blik op Wear OS 3 komt via een emulator, waarmee app-ontwikkelaars de software kunnen uitproberen op een computer. 9to5Google spotte de nieuwste versie van de emulator, die duidelijk maakt hoe de kale versie van Wear OS 3 eruit gaat zien.

De software toont vernieuwde menu’s met rondere ontwerpen en ook het accuscherm is aangepast. De nieuwe uitstraling doet denken aan die van Android 12 op smartphones. Het geluidsvolume van de smartwatch aanpassen gaat straks eenvoudiger via duidelijke plus- en minknoppen. Google heeft bij veel knoppen de iconen weggehaald om de software te versimpelen, constateert 9to5Google.

Ook nieuw is het Health Services-menu, dat – op dit moment – opties bevat voor je geslacht, lengte en gewicht. Deze dienst is gekoppeld aan Google Fit en – nog? – niet aan Fitbit. Google zei in mei, toen het Wear OS 3 presenteerde, dat het features van Fitbit gaat integreren in zijn smartwatchplatform. Daar is op het oog nog niets van terug te zien.

Sneller recent gebruikte apps openen

De vanille Wear OS 3-software gooit ook het menu met apps op de schop. Het scherm toont nu de laatst gebruikte apps bovenaan, gevolgd door alle andere apps. Er zijn ook aanpassingen verricht rondom het kiezen van een wijzerplaat.

Nieuwe Wear OS 3-smartwatches

De blik op de vanille Wear OS 3-software is boeiend omdat Google nog maar weinig beelden gedeeld heeft van hoe de software er op smartwatches uit gaat zien. Samsung bracht deze zomer het eerste Wear OS 3-horloge uit in de vorm van de Galaxy Watch 4-serie, maar voorziet die smartwatches van zijn eigen softwareschil. Die One UI Watch-schil voert veel visuele wijzigingen door ten opzichte van Google’s visie.

In de komende maanden komen er meer Wear OS 3-smartwatches uit, onder meer van Fossil en Mobvoi. Dergelijke merken gaan ook bestaande Wear OS 2-horloges updaten naar versie 3.

Geruchten claimen bovendien dat Google in 2022 ook een eigen Pixel-smartwatch uitbrengt met de standaardversie van Wear OS 3.