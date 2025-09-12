Deze populaire Wear OS-app ‘verdwijnt’ en dit is de reden

Het zal voor velen als een donderslag bij heldere hemel komen. Maar Google biedt Google Weather vanaf Wear OS 6 niet meer aan. Gelukkig hoef je waarschijnlijk niet direct afscheid te nemen van de populaire weer-app.

Kostenbesparing

Althans, zo leggen wij het verdwijnen van Google Weather voor het gemak even uit. Google meldt namelijk dat er geen behoefte meer is aan de weer-app. Dat komt omdat veel smartwatchfabrikanten standaard eigen weer-apps op hun horloges installeren.

Het zal ongetwijfeld kosten besparen om Google Weather niet meer aan te bieden, want zo’n app moet wel onderhouden en geüpdatet worden. Maar toch zal dit nieuws bij tevreden gebruikers van de weer-app niet helemaal lekker vallen.

Google denkt overigens wel mee en komt met een alternatief: gebruikers kunnen weer-updates vragen aan Google Assistent of Gemini. Dit is mogelijk voor smartwatches met Wear OS 3 of hoger.

Wat verandert er precies voor wie?

Smartwatches met Wear OS 6

Wanneer je slimme horloge van Wear OS 6 gebruikmaakt, maar je hebt Google Weather nooit geïnstalleerd, dan zal de app in de Play Store automatisch geüpdatet worden naar de nieuwe Pixel Weather-app.

Maar let op: had je de weer-app van Google al wel geïnstalleerd vóór de upgrade naar Wear OS 6? In dat geval kun je de applicatie voorlopig blijven gebruiken. Alleen het downloaden ervan is dus niet meer mogelijk.

Smartwatches met Wear OS 3, OS 4 en OS 5

Er is meer goed nieuws vanuit Google. Want eigenaren van een smartwatch met Wear OS 3, OS 4 en OS 5 kunnen de app nog wel gewoon in de Play Store vinden en downloaden.

Conclusie: voor veel smartwatchbezitters zal er dus niet direct iets veranderen, maar het is nog onduidelijk hoelang Google Weather daadwerkelijk beschikbaar blijft. Dat houden we natuurlijk scherp voor je in de gaten.

Alternatieven voor Google Weather

Bevalt de nieuwe Pixel Weather-app niet zo goed? Weet dan dat er hartstikke veel alternatieven te vinden zijn in de Play Store. Wij helpen je alvast op weg met de 5 beste weer-apps voor Android.